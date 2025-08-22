به گزارش کردپرس، ناصر حسینی، مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با اعلام این خبر افزود: این مقدار گاز به ۷۸ جایگاه فعال CNG در سطح استان تحویل شده است.
وی با اشاره به اهمیت روزافزون CNG در بهینهسازی مصرف سوخت، اظهار کرد: گاز CNG نهتنها گزینهای اقتصادی برای مردم است، بلکه نقش مؤثری در کاهش آلایندههای زیستمحیطی دارد و گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار محسوب میشود.
حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد با توسعه زیرساختها و افزایش جایگاههای CNG استان کرمانشاه، گامهای موثری در جهت کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی مایع و حرکت به سمت انرژیهای پاک برداشته است.
