۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۵

تحویل۵۲ میلیون مترمکعب گاز CNG به جایگاه‌های  استان کرمانشاه

تحویل۵۲ میلیون مترمکعب گاز CNG به جایگاه‌های  استان کرمانشاه

سرویس کرمانشاه _ مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از تحویل حدود ۵۲ میلیون متر مکعب گاز به جایگاه‌های عرضه CNG استان طی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش کردپرس، ناصر حسینی، مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با اعلام این خبر افزود: این مقدار گاز به ۷۸ جایگاه فعال CNG در سطح استان تحویل شده است.

وی با اشاره به اهمیت روزافزون CNG در بهینه‌سازی مصرف سوخت، اظهار کرد: گاز CNG نه‌تنها گزینه‌ای اقتصادی برای مردم  است، بلکه نقش مؤثری در کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی دارد و گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار محسوب می‌شود.

حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد با توسعه زیرساخت‌ها و افزایش جایگاه‌های CNG استان کرمانشاه، گام‌های موثری در جهت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی مایع و حرکت به سمت انرژی‌های پاک برداشته است.

کد خبر 2787871

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha