جلسه محاکمه شاسوار عبدالواحد به تعویق افتاد

به گزارش کردپرس، نشست دادگاه رسیدگی به پرونده شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، روز (پنجشنبه ۲۱ آگوست) در سلیمانیه برگزار شد اما بدون صدور حکم پایان یافت. به گفته نماینده رسانه‌ای دادگاه، جلسه به تاریخ ۲۸ آگوست موکول شده و عبدالواحد نیز آزاد نشد.

صلاح حسن، معاون رئیس دادگاه سلیمانیه، در توضیح این تصمیم اعلام کرد: «علت به تعویق افتادن جلسه به موضوعات حقوقی مرتبط است، به‌ویژه در ارتباط با پرونده شادی نوزاد».

شاسوار عبدالواحد به همراه شادی نوزاد، نماینده پیشین جنبش نسل نو، در برابر دادگاه حاضر شد و جلسه‌ای ویژه برای رسیدگی به پرونده مشترک آنان برگزار شد.

یادآور می‌شود که شامگاه ۱۲ آگوست نیروهای پلیس سلیمانیه شاسوار عبدالواحد را بازداشت کردند. یک روز بعد قرار بود او مقابل قاضی حاضر شود اما به زندان منتقل شد و اکنون دادگاه بررسی پرونده وی ادامه دارد.