۵۰۰ پروژه در کردستان به مناسبت هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی می شود

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در جلسه هماهنگی برنامه های هفته دولت، گفت: از این تعداد، ۴۴۳ پروژه با اعتباری بیش از ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد و همزمان عملیات اجرایی ۵۷ پروژه دیگر با ۷ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان اعتبار آغاز خواهد شد.

وی مهم ترین طرح هفته دولت را آغاز عملیات اجرایی یکی از قطعات کریدور شمال – جنوب در محور سنندج – کامیاران با سه هزار میلیارد تومان اعتبار دانست و افزود: اجرای این پروژه ملی نقشی حیاتی در توسعه حمل ونقل، اتصال اقتصادی و رونق تجاری استان خواهد داشت.

استاندار کردستان همچنین به برنامه های دولت برای اجرای کامل قانون تجارت مرزنشینان، ایجاد دهکده لجستیک و شهرک سلامت کردستان و توسعه روابط با اقلیم کردستان عراق اشاره کرد و آن ها را در بهبود معیشت مردم استان مؤثر خواند.

در ادامه جلسه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان اظهار کرد: در سال گذشته سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی در استان پرداخت شد و ۴۶ واحد تولیدی راکد به چرخه تولید بازگشتند.

ارسلان ازهاری ادامه داد: با اجرای ۱۰۶ طرح صنعتی و معدنی، دو طرح گردشگری، دو طرح ارتباطی و ۹۶ طرح بخش کشاورزی در هفته دولت، زمینه اشتغال برای هزار و ۷۳ نفر فراهم خواهد شد.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت را رسالت اصلی برنامه های این هفته دانست و بیان کرد: فرمانداران باید دستاوردهای دولت در شهرستان ها را شفاف و دقیق برای مردم تبیین کنند.

لهونی با قدردانی از خدمات دستگاه های اجرایی و مردمی به زائران اربعین حسینی، یادآور شد: پذیرایی گسترده و یکپارچه از زائران در استان، جلوه ای از وحدت و همدلی شیعه و سنی در کردستان بود.

همچنین علی اکبر ورمقانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، شعار امسال هفته دولت را «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» عنوان کرد و از دستگاه ها خواست در این ایام خدمات و واقعیت های عملکرد دولت را برای مردم تبیین کنند.

در همین زمینه، سرهنگ سعید شعبانی معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس کردستان نیز از اجرای برنامه هایی چون تجلیل از بانوان شهید، اعزام گروه های جهادی به مناطق کم برخوردار و برگزاری میز خدمت به عنوان بخشی از برنامه های هفته دولت خبر داد.