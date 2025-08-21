به گزارش کردپرس، نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق نگرانی خود را نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه کیفری اربیل علیه روزنامهنگار شروان شروانی اعلام کرد. این روزنامه نگار کرد به چهار سال و نیم حبس محکوم شده است، حکمی که به گفته شروانی بر مبنای اتهاماتی است که او آنها را رد میکند.
سازمان ملل در بیانیهای تأکید کرد: «ممکن است این حکم نامتناسب و غیرعادلانه باشد»، و افزود: «دادگاه هیچ دلیل و استدلال قانعکنندهای برای این مجازات ارائه نکرده و شرایط سختی پیرامون این پرونده شکل گرفته است.»
این نهاد بینالمللی با اشاره به اینکه مجازات شروانی هنوز نهایی نشده و قابلیت تجدیدنظر دارد، اعلام کرد که نمایندگانش در جلسات دادگاه حاضر بوده و روند رسیدگی را تحت نظر دارند. سازمان ملل همچنین از مقامات اقلیم کردستان خواست ضامن شفافیت و عدالت در روند دادرسی باشند و احکام صادره را مطابق با استانداردهای ملی و بینالمللی تضمین کنند.
