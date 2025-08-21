خطر بازگشت داعش در سایه تضعیف نیروهای دموکراتیک سوریه

به گزارش کردپرس، نشریه MEMRI در گزارشی نسبت به تضعیف نیروهای کرد سوریه توسط دولت الشرع و ترکیه هشدار داد و نوشت: نیروهای SDF تحت رهبری کردهای سوریه در حال حاضر بیش از ۲۸ مرکز بازداشت را اداره میکند که در آن حدود ۱۰ هزار عضو داعش و ۴۶ هزار نفر از خانوادهها و حامیان این گروه نگهداری میشوند. مقامات امنیتی آمریکا هشدار دادهاند در صورت حمله ترکیه یا دمشق به SDF، خطر فرار جمعی این زندانیان وجود دارد؛ رخدادی که میتواند به بازسازی سریع داعش در سوریه بینجامد. ژنرال بازنشسته جوزف ووتل، فرمانده پیشین سنتکام، این وضعیت را «ارتشی تروریستی در بازداشت» توصیف کرده است.
بر اساس این گزارش، در حالی که از ابتدای ۲۰۲۵ حملات داعش در سوریه افزایش یافته و ۹۴ درصد آن مناطق تحت کنترل SDF را هدف گرفته است، نیروهای وابسته به دولت احمد الشرع (ابومحمد جولانی) از عناصر سابق داعش موسوم به «نیروهای قبیلهای» برای حمله به اقلیتها و SDF استفاده میکنند.
از سوی دیگر، ترکیه نیز بهرغم ادعای مبارزه با داعش، بیش از یک دهه این گروه را علیه کردها به کار گرفته و همچنان گذرگاه اصلی ورود جنگجویان خارجی، سلاح و منابع مالی داعش محسوب میشود. آنکارا طی سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با عملیات نظامی در شمال سوریه بیش از نیم میلیون کرد را آواره و هزاران نفر را کشته یا مجروح کرده است. رجب طیب اردوغان آشکارا از تغییر جمعیتی مناطق کردنشین سخن گفته و آنها را «نامناسب برای سبک زندگی کردها» دانسته است.
در مقابل، مناطقی که با نام «اداره خودگردان شمال و شرق سوریه» شناخته میشود، نمونهای از همزیستی اقوام و ادیان مختلف از جمله کردها، اعراب، مسیحیان و دروزیها را به نمایش گذاشته است. در این مناطق نظامی با گرایش دموکراتیک اداره میشود و بهرغم حملات مداوم داعش و ترکیه، ساختار خود را حفظ کرده است.
بر پایه گزارش، آمریکا طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ حدود ۶۸ میلیارد دلار برای مبارزه با داعش هزینه کرده و در حالی که تنها ۱۲۰ سرباز آمریکایی جان خود را از دست دادهاند، بیش از ۱۲ هزار رزمنده SDF کشته شدهاند. کارشناسان هشدار میدهند که در صورت سقوط مناطق تحت کنترل کردهای سوریه، واشنگتن ناچار به اعزام مجدد دهها هزار نیرو به سوریه خواهد شد؛ جنگی پرهزینه که هم تلفات انسانی و هم بار مالی سنگینی بر دوش غرب خواهد گذاشت.
به گزارش MEMRI، دولت الشرع که پس از سقوط بشار اسد با حمایت ترکیه روی کار آمده است، نهتنها ارادهای برای مقابله با داعش نشان نداده بلکه از عناصر این گروه برای تحکیم قدرت خود استفاده میکند. نیروهای موسوم به «عشایری» که بخش عمدهای از آنها از اعضا و وابستگان سابق داعش هستند، امروز به ستون اصلی ارتش جدید سوریه تبدیل شدهاند. این گروهها پیشتر علیه نیروهای آمریکا و SDF جنگیده بودند و اکنون در قالب ارتش جولانی علیه اقلیتهای دینی و قومی به کار گرفته میشوند.
گزارش میافزاید که مناطق تحت کنترل دولت جولانی شاهد خشونت گسترده، پاکسازی قومی، تغییرات جمعیتی، بردگی جنسی، اجبار به تغییر دین و حملات سازمانیافته علیه اقلیتها از جمله علویها، دروزیها و مسیحیان بوده است. بیش از یک میلیون نفر از این مناطق آواره شده و هزاران نفر قربانی خشونتها شدهاند.
از سوی دیگر، ترکیه که مدعی مبارزه با داعش است، بهعنوان حامی اصلی جولانی عمل میکند. این نشریه ادعا می کند در حملات دسامبر ۲۰۲۴ به شهر منبج نیز عناصر داعش در کنار شبهنظامیان وابسته به ترکیه علیه نیروهای کرد جنگیدند.
در مقابل، مناطق تحت کنترل SDF با وجود حملات مستمر داعش و ترکیه، توانستهاند الگویی از همزیستی میان کردها، اعراب، مسیحیان و دروزیها ایجاد کنند. اداره خودگردان شمال و شرق سوریه بر پایه نظام کنفدرالی دموکراتیک اداره میشود و تاکنون مانع از گسترش مجدد داعش در سوریه شده است.
بر اساس آمار، SDF مسئول نگهداری بیش از ۱۰ هزار عضو داعش در ۲۸ زندان و همچنین ۴۶ هزار نفر از خانوادهها و هواداران آنان در اردوگاههایی چون الهول و روژ است. مقامات آمریکایی بارها هشدار دادهاند که هرگونه حمله ترکیه یا دولت جولانی به SDF میتواند منجر به فرار گسترده این زندانیان شود؛ رخدادی که راه را برای بازگشت داعش هموار خواهد کرد.
این گزارش نتیجه میگیرد: «کردهای سوریه آخرین خط دفاعی در برابر داعش هستند و سقوط خودگردانی شمال و شرق سوریه نهتنها منطقه را وارد هرجومرج میکند بلکه امنیت واشنگتن، لندن، برلین و پاریس را نیز به خطر میاندازد. به همین دلیل، دفاع از کردها به معنای دفاع از امنیت واشنگتن، لندن، برلین و پاریس است. سقوط خودگردانی کردها در شمالشرق سوریه نه تنها منطقه را به هرجومرج میکشاند، بلکه منافع حیاتی آمریکا و غرب را نیز با تهدید جدی روبهرو خواهد ساخت.»
