کردستان و مسیر پر پیچ و خم اقتصاد دانش بنیان

به گزارش کرد پرس، بر اساس آمار ارائه شده، در حالی که جمعیت و ظرفیت نیروی انسانی کردستان می تواند میزبان بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ شرکت دانش بنیان باشد، در حال حاضر تنها ۵۴ شرکت در استان فعالیت می کنند.

روند کاهشی تعداد این شرکت ها در سه سال گذشته، هشداردهنده و نگران کننده است و این در حالی است که در سطح ملی بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان فعال بوده و فروش سالانه آنها به بیش از ۱۲۰۰ همت می رسد و سهم اندک کردستان از این ظرفیت، نشان دهنده خلأهای ساختاری و نیاز به حمایت ویژه است.

مشکلات واحدهای دانش بنیان و فناور کردستان موضوعی محوری در نشست بود؛ فعالان این حوزه بر محدودیت های جدی فروش محصولات در استان، سختی دسترسی به بازارهای ملی و بین المللی، و پیچیدگی دریافت تسهیلات بانکی تأکید کردند.

برخی شرکت ها اعلام کردند که حتی با تولید علمی و فناورانه بالا، با مشکلات اداری و کمبود زیرساخت ها مواجه هستند و محدودیت های فضای فیزیکی و اجاره بالای زمین، نبود امکانات پارک علم و فناوری مناسب و طولانی بودن فرآیند ارزیابی شرکت ها، رشد و توسعه آنها را به تأخیر انداخته است.

یکی از مشکلات جدی دیگر، ناکافی بودن حمایت های مالی و استفاده محدود از ظرفیت های قانونی مانند قانون جهش تولید دانش بنیان و معافیت های مالیاتی است و این مسئله باعث شده بسیاری از شرکت ها از منابع و فرصت های ملی بی بهره باقی بمانند. علاوه بر این، فرآیندهای ارزیابی محصولات دانش بنیان، با طولانی بودن و الزام به ارائه جزئیات گسترده، مانع از توسعه سریع شرکت ها شده است.

رییس پارک علم و فناوری کردستان بر ضرورت توسعه زیست بوم نوآوری و ایجاد زیرساخت های پیشرفته مانند مزرعه GPU برای پروژه های هوش مصنوعی، برج فناوری و شهرک فناوری مشترک تأکید کرد.

احمد محمدی ظرفیت استان در زمینه صادرات محصولات فناورانه به اقلیم کردستان عراق را یادآور شد و تاکید کرد که بدون حمایت و سرمایه گذاری هدفمند، توان بالقوه استان به دلیل کمبود زیرساخت ها و فضاهای استقرار، به هدر خواهد رفت.

معاون توسعه شرکت های دانش بنیان کشور نیز وعده حمایت ویژه از شرکت های استان کردستان را داد و از آمادگی برای توسعه صادرات و تسهیل فرآیند ارزیابی خبر داد؛ با این حال، برای تحقق این وعده ها، هماهنگی بین ارکان مختلف دولت و پیگیری مستمر ضروری است.

تحلیل وضعیت نشان می دهد که استان کردستان اگرچه از ظرفیت علمی و انسانی بالایی برخوردار است، اما بدون سرمایه گذاری هدفمند در زیرساخت ها، فرآیندهای تسهیلگری و بازاریابی محصولات فناورانه، فاصله اش با استان های برخوردار دوچندان خواهد شد.

این امر می تواند به مهاجرت نخبگان و کاهش انگیزه شرکت ها منجر شود؛ در مقابل، با حمایت درست، کردستان قادر است به یکی از پیشران های اقتصاد دانش بنیان کشور تبدیل شود و نقش مهمی در توسعه فناوری، اشتغال و صادرات منطقه ای ایفا کند.

چشم انداز توسعه اقتصاد دانش بنیان در کردستان، نیازمند ترکیبی از حمایت دولت، سرمایه گذاری زیرساختی و تسهیلگری قانونی است تا این استان بتواند جایگاه واقعی خود را در نقشه نوآوری کشور پیدا کند و به نقطه اتصال فناوری و بازارهای منطقه ای و بین المللی تبدیل شود.