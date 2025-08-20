۲۵ کوره زغال گیری غیرمجاز در مریوان منهدم شد

به گزارش کرد پرس، بهزاد شریفی پور در گفت و گو با رسانه ها، گفت: این عملیات طی دو شبانه روز و با همکاری نیروهای استانی و شهرستانی در روستاهای گاگل، گله، دره پنبه دان، چالی سور، سیف علیا، سیف سفلی، هانه شیخان، لنج آباد و نی اجرا شد.

وی با بیان اینکه برای متخلفان ۳ پرونده قضایی تشکیل شده است، افزود: در جریان این عملیات، یک پرونده حریق عمدی نیز در روستای لنج آباد ثبت و پنج کیسه زغال بلوط کشف و ضبط شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با تأکید بر برخورد قاطع با تخریب کنندگان جنگل ها، اظهار کرد: مبارزه با زغال گیری های غیرمجاز به منظور حفاظت از جنگل های ارزشمند بلوط زاگرس، از برنامه های جدی منابع طبیعی استان به شمار می رود.