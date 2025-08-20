٣ کشته و ٥ مصدوم در تصادفات محور میاندوآب

به گزارش کردپرس. حمیدمحبوبی مدیرعامل هلال احمرآذربایجان غربی گفت: ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه سه شنبه ۲۸ مرداد گزارشی مبنی بر برخورد تریلی با سمند در محورشاهین دژ به میاندوآب به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
او ادامه داد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات احمدآباد شاهین دژ، بلافاصله به محل اعزام شدند.
محبوبی افزود: این حادثه ۴ مصدوم برجا گذاشت که نجاتگران پس از رهاسازی و ارزیابی صحنه، اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی مصدومین را به مرکز درمانی انتقال دادند.
در همین راستا مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری میاندوآب نیز برخورد ۲ خودرو سواری و باری در مسیر روستایی میاندوآب- گوگتپه که موجب فوت ٣ نفر و مصدومیت یک نفر دیگر شد خبر داد.
سامان محمدی افزود: تصادف ۲ دستگاه خودرو سواری پراید با خودروی باری ایسوزو در محور روستایی میاندوآب- گوگتپه روی پل اعلام و بلافاصله تیم های آتشنشانی به محل اعزام شدند.
او بیان کرد: در این حادثه ٣ نفر از سرنشینان پراید در محل حادثه جان خود را از دست داده و راننده خودروی ایسوزو نیز دچار مصدومیت شد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری میاندوآب با اشاره به اینکه علت حادثه توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.بیان کرد: سرنشینان پراید که در داخل خودرو مبحوس شدند با تلاش امدادگران آزادسازی و توسط فوت بر بیمارستان منتقل شدند.
