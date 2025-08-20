٣ کشته و ٥ مصدوم در تصادفات محور میاندوآب

به گزارش کردپرس. حمیدمحبوبی مدیرعامل هلال احمرآذربایجان غربی گفت: ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه سه شنبه ۲۸ مرداد گزارشی مبنی بر برخورد تریلی با سمند در محورشاهین دژ به میاندوآب به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

او ادامه داد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات احمدآباد شاهین دژ، بلافاصله به محل اعزام شدند.

محبوبی افزود: این حادثه ۴ مصدوم برجا گذاشت که نجاتگران پس از رهاسازی و ارزیابی صحنه، اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی مصدومین را به مرکز درمانی انتقال دادند.

در همین راستا مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری میاندوآب نیز برخورد ۲ خودرو سواری و باری در مسیر روستایی میاندوآب- گوگ‌تپه که موجب فوت ٣ نفر و مصدومیت یک نفر دیگر شد خبر داد.