پزشکیان و خاجاطوریان بر تعمیق روابط دو کشور تاکید کردند

به گزارش کرد پرس، بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، رئیس جمهور با بیان اینکه سیاست قطعی ایران نسبت به ارمنستان تقویت و تعمیق روابط دوستانه و گسترش همکاری‌ها است، گفت: سفر به ارمنستان به منظور تاکید بر دوستی دو کشور و تلاش برای گسترش همکاری‌ها انجام شد و خرسندیم که توافقات بسیار راهگشا و مفیدی در جریان رایزنی‌های صورت گرفته حاصل شد.

مسعود پزشکیان در آخرین بخش از برنامه‌های سفر به ارمنستان، عصر امروز سه‌شنبه 28 مرداد، در دیدار آقای «واهاگن خاچاطوریان» رئیس جمهور این کشور، ضمن قدردانی از مواضع این کشور در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: کشورهای زورگو جمهوری اسلامی ایران را که کاملا به چارچوب حقوق و تعهدات بین‌المللی پایبند است، متهم کرده و تحت فشار قرار می‌دهند، اما چشم خود را بر جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و دیگر کشورهای منطقه می‌بندند.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارمنستان تقویت و تعمیق روابط دوستانه و گسترش همکاری‌ها است، افزود: ایران همواره بر حفظ تمامیت ارضی ارمنستان تاکید داشته و دارد. این سفر نیز به منظور تاکید بر دوستی دو کشور و تلاش برای گسترش همکاری‌ها انجام شد و خرسندیم که توافقات بسیار راهگشا و مفیدی در جریان رایزنی‌های صورت گرفته حاصل شد.

دکتر پزشکیان با اشاره به مخالفت اصولی جمهوری اسلامی ایران با حضور آمریکا در منطقه تصریح کرد: تجربه ما و نیز تجارب متعدد بین‌المللی گواه آن است که آمریکا به توافقات خود عمل نمی‌کند.

رئیس جمهور ارمنستان نیز در این دیدار با بیان اینکه اطمینان دارم سفر جنابعالی تحرک جدی و جدیدی در روابط فیمابین ایجاد خواهد کرد، گفت: بنده به شخصه از ابتدای استقلال ارمنستان در جریان کیفیت روابط با جمهوری اسلامی ایران و همکاری‌های ایران از ارمنستان بوده‌ام.

واهاگن خاچاطوریان خاطرنشان کرد: ایران و ارمنستان آزمونی چند هزار ساله را در روابط خود پشت گذاشته‌اند و اشتراکات گسترده و عمیق تاریخی، تمدنی و فرهنگی دارند. امروز نیز روابط ایران و ارمنستان در سایه دوستی و صمیمیت دیرین جریان دارد و شاهد فعالیت و همکاری سازنده فعالان و شرکت‌های ایرانی در عرصه‌های مختلف ارمنستان هستیم و زمینه برای توسعه بیش از پیش این همکاری‌ها وجود دارد.

رئیس جمهور ارمنستان با بیان اینکه تجاوز اسرائیل باعث تقویت انسجام ایرانیان شد، اظهار داشت: متاسفانه اصول و قواعد بین‌المللی به راحتی زیرپا گذاشته می‌شود و یکجانبه‌گرایی و زورگویی در عرصه جهان گسترش یافته است، با این وجود ارمنستان به صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز باور دارد و معتقدم سه جمهوری منطقه قفقاز می‌توانند در کنار ایران و ترکیه روابطی دوستانه و متضمن تامین منافع متقابل داشته باشند.