حسین‌خانی با اشاره به موضوعات محتوایی این اثر به خبرنگار کردپرس گفت: کتاب «قلبم انار ترک خورده» از موضوعات عاشقانه، ضد جنگ‌ و اجتماعی و فلسفی تشکیل شده است.

وی تاریخ انتشار کتاب را به احتمال زیاد نوامبر ۲۰۲۵(مهرماه ۱۴۰۴) اعلام کرد.

سراینده مجموعه اشعار «کوه صدایم را پس نمی دهد» ادامه داد: علت انتخاب شعر، علاقه ناشر به شعرهای انگلیسی که خانم صفایی ترجمه کرده بود و این مجموعه از انگلیسی به ایرلندی برگردانده شده و قرار است به صورت دوزبانه چاپ شود.

به گزارش کردپرس؛ محسن حسینخانی، متولد ۱۳۶۷ در هرسین است و شعر را به صورت حرفه ای از سال ۱۳۸۶ در موسسه فرهنگی «کارنامه» شروع کرد و تاکنون از حسینخانی تاکنون این کتاب ها منتشر شده است:

۱.کودکی ام را پس بدهید/نشر اقلیما ۱۳۸۹

۲.این عاشقانه‌های کوچک یک روز بزرگ می شوند/نشر اقلیما ۱۳۹۰

۳.باران،بعدِ رفتنت بند نمی آید/نشر فحوا ۱۳۹۳

۴.زمین گرفتگی/نشر نیماژ_مایا ۱۳۹۴

۵.تنها مرگ زندگی می کند/نشر فصل پنجم ۱۳۹۶

۶.بهارنارنج/نشر ایهام ۱۴۰۰

۷.یورتمه در دشت دلتنگی/نشر مروارید چاپ دوم ۱۴۰۰

۸.کوه صدایم را پس نمی دهد/چاپ اول اسفندماه ۱۴۰۲نشر مروارید ۱۴۰۲-چاپ دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

۹.ماهبان(مجموعه شعر) نشر سیب سرخ_اسفند ۱۴۰۳

ترجمه اشعار به صورت کتاب به دیگر زبان ها:

۱- مندالیم بده‌نوا/ ترجمه‌ی مریوان حلبچه‌ای_نشر دیباچه ۱۴۰۳

۲- کاج های بی‌فصل /ترجمه به ترکی استانبولی_نشر الن ترکیه ۲۰۲۴

۳- یورتمه در دشت دلتنگب/ترجمه به انگلیسی طاهره صفایی_نشر آلین بودا ۲۰۲۴

نمونه ای از اشعار کتاب «قلب اناری من» (گزیده اشعار به ایرلندی)



آن سال

آژیرها

زودتر از انارها قرمز شدند

و زیرزمین‌ها

زودتر از شب، تاریک

من سعی کردم تاریکی‌ای دیگر را پس بزنم

تا شاید

افتادنم میان آن‌همه سیاهی گم شود.