گزیده اشعار «محسن حسین‌خانی» شاعر کرمانشاهی در ایرلند منتشر می‌شود

سرویس کرمانشاه _ «محسن حسین‌خانی» شاعر جوان کرمانشاهی از چاپ و انتشار مجموعه ای از اشعارش با نام «قلبم انار ترک خورده» با ترجمه خانم «روزنی بائویل» برنده‌ی جایزه ی کتاب داستان سال ۲۰۲۳ ایرلند توسط نشر eaphloid در ایرلند خبر داد.

حسین‌خانی با اشاره به موضوعات محتوایی این اثر به خبرنگار کردپرس گفت: کتاب «قلبم انار ترک خورده» از موضوعات عاشقانه، ضد جنگ‌ و اجتماعی و فلسفی تشکیل شده است.

وی تاریخ انتشار کتاب را به احتمال زیاد نوامبر ۲۰۲۵(مهرماه ۱۴۰۴) اعلام کرد.

سراینده مجموعه اشعار «کوه صدایم را پس نمی دهد» ادامه داد: علت انتخاب شعر، علاقه ناشر به شعرهای انگلیسی که خانم صفایی ترجمه کرده بود و  این مجموعه از انگلیسی به ایرلندی برگردانده شده و قرار است به صورت دوزبانه چاپ شود.

به گزارش کردپرس؛ محسن حسینخانی، متولد ۱۳۶۷ در هرسین است و شعر را به صورت حرفه ای از سال ۱۳۸۶ در موسسه فرهنگی «کارنامه» شروع کرد و تاکنون از حسینخانی تاکنون این کتاب ها منتشر شده است:

۱.کودکی ام را پس بدهید/نشر اقلیما ۱۳۸۹
۲.این عاشقانه‌های کوچک یک روز بزرگ می شوند/نشر اقلیما ۱۳۹۰
۳.باران،بعدِ رفتنت بند نمی آید/نشر فحوا ۱۳۹۳
۴.زمین گرفتگی/نشر نیماژ_مایا ۱۳۹۴
۵.تنها مرگ زندگی می کند/نشر فصل پنجم ۱۳۹۶
۶.بهارنارنج/نشر ایهام ۱۴۰۰
۷.یورتمه در دشت دلتنگی/نشر مروارید چاپ دوم ۱۴۰۰
۸.کوه صدایم را پس نمی دهد/چاپ اول اسفندماه ۱۴۰۲نشر مروارید ۱۴۰۲-چاپ دوم اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.ماهبان(مجموعه شعر) نشر سیب سرخ_اسفند ۱۴۰۳

ترجمه اشعار به صورت کتاب به دیگر زبان ها:

۱- مندالیم بده‌نوا/ ترجمه‌ی مریوان حلبچه‌ای_نشر دیباچه ۱۴۰۳
۲- کاج های بی‌فصل /ترجمه به ترکی استانبولی_نشر الن ترکیه ۲۰۲۴
۳- یورتمه در دشت دلتنگب/ترجمه به انگلیسی طاهره صفایی_نشر آلین بودا ۲۰۲۴

نمونه ای از اشعار کتاب «قلب اناری من» (گزیده اشعار به ایرلندی)

آن سال
آژیرها
زودتر از انارها قرمز شدند
و زیرزمین‌ها
زودتر از شب، تاریک
من سعی کردم تاریکی‌ای دیگر را پس بزنم
تا شاید
افتادنم میان آن‌همه سیاهی گم شود.

