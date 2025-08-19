کردستان ظرفیت تبدیل به پیشران اقتصاد دانش بنیان کشور را دارد

به گزارش کرد پرس، تورج امرایی در دیدار با استاندار کردستان، با اشاره به وجود بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان در کشور و سهم ۵۴ شرکتی کردستان، بر ضرورت افزایش این تعداد تأکید کرد.

وی کمبود فضای پارک علم و فناوری استان را یکی از چالش های جدی دانست و اظهار کرد: کردستان هنوز از ظرفیت های قانونی همچون قانون جهش تولید دانش بنیان به طور کامل بهره مند نشده و باید این فرصت ها فعال تر دنبال شود.

امرایی همچنین بر حمایت معاونت علمی از توسعه زیست بوم نوآوری در کردستان تأکید کرد و افزود: ظرفیت های این استان می تواند در صورت پشتیبانی هدفمند، به یکی از پیشران های اقتصاد دانش بنیان کشور تبدیل شود.

استاندار کردستان نیز در این دیدار بر ضرورت استفاده از ظرفیت های بومی و حمایت ملی برای تبدیل این استان به پیشگام سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر تأکید کرد.

آرش لهونی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت های انرژی خورشیدی، بیان کرد: تأمین انرژی پایدار برای مراکز درمانی و بیمارستان های استان از اولویت های جدی ماست و انتظار داریم شرکت های دانش بنیان در تجهیز این مراکز به سامانه های خورشیدی همکاری کنند.

وی با بیان اینکه شرایط جغرافیایی کردستان محدودیت هایی در تأمین زمین ایجاد کرده است، ادامه داد: با وجود این چالش، ۱۷ هکتار زمین مناسب برای پارک علم و فناوری اختصاص یافته تا زمینه استقرار و گسترش فعالیت های فناورانه در استان فراهم شود.

استاندار کردستان همچنین از معاون علمی رئیس جمهور برای سفر به استان دعوت کرد و خواستار تخصیص اعتبارات ویژه شد. او پیشنهاد داد بخشی از مالیات شرکت های بزرگ کشور در راستای راه اندازی پروژه های دانش بنیان کردستان هزینه شود تا این استان بتواند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد نوآوری کشور پیدا کند.