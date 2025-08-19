اضافه شدن زبان کردی به خبرگزاری دولتی سوریه

به گزارش کردپرس، چارلز لیستر، کارشناس ارشد مسائل سوریه ادعا کرد خبرگزاری اصلی دولتی سوریه دست به تغییرات جدی زده و برنامه های جدید خود را با ایجاد تغییرات و اصلاحات جدی از سر می گیرد.

او ادعا کرده است که پلاتفرم جدید خبرگزاری دولتی سوریه فردا 20 آگوست رونمایی می شود و این خبرگزاری برنامه های جدید خود را بعد از ایجاد تغییرات گسترده از سر خواهد گرفت و شگفتی آن انتشار اخبار و برنامه هایی به زبان کردی، برای اولین بار است.

برخی فعالان سیاسی سوری این اقدام احتمالی را نه صرفا تغییر رویکرد رسانه ای بلکه تمایل دولت دمشق برای جذب کردها در راستای ایجاد وحدت در سوریه دانسته اند.

وبسایت خبرگزاری دولتی سوریه سانا، نیز از رونمایی از پلاتفرم جدید خود خبر داده است اما فعلا زبان کردی در نوار ابزار زبانهای آن دیده نمی شود.