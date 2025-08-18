سرخط خبرهای۲۷مرداد خبرگزاری کردپرس

درخواست وزیر کُرد دولت استرالیا برای گسترش روابط این کشور با اقلیم کردستان

انور اردوغان، وزیر کُرد در دولت استرالیا، در نخستین سفر رسمی خود به اقلیم کردستان تأکید کرد که باید روابط دیپلماتیک میان استرالیا و اربیل تقویت شود و خواستار تأسیس کنسولگری استرالیا در این منطقه شد. او اشاره کرد که نبود کنسولگری یکی از خواسته‌های مهم جامعه کُرد و دیگر اقلیت‌های مذهبی در استرالیا است. اردوغان همچنین بر اهمیت همزیستی دینی و قومی در کردستان عراق به عنوان الگویی برای استرالیا تأکید کرد و گفت که این سفر فرصتی برای تبادل تجربیات در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خواهد بود.



نیروهای آمریکا خود را برای انتقال کامل از بغداد به اربیل آماده می‌کنند

واشنگتن و بغداد توافق کرده‌اند که از سپتامبر ۲۰۲۵ نیروهای آمریکایی از بغداد به اربیل منتقل شوند، به‌طوری‌که مأموریت ائتلاف بین‌المللی در بغداد پایان می‌یابد و حضور نظامی آمریکا در اقلیم کردستان آغاز می‌شود. طبق این توافق، نیروهای ائتلاف از پایگاه‌های مختلف در بغداد به اربیل منتقل خواهند شد، اما مستشاران نظامی در عراق باقی خواهند ماند. انتقال کامل نیروها تا سپتامبر ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.



ائتلاف بین‌المللی: همکاری با نیروهای سوریه دموکراتیک ضامن ثبات و امنیت منطقه است

ائتلاف بین‌المللی علیه داعش، به رهبری آمریکا، در توئیتی اعلام کرد که توان عملیاتی این ائتلاف در زمین و هوا مشهود است و با همکاری نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) ثبات و امنیت در منطقه تضمین خواهد شد. ائتلاف بین المللی تأکید کرد که عملیات مشترک با SDF در مقابله با داعش مؤثر بوده و هرگونه تلاش برای مقابله با این همکاری بی‌نتیجه خواهد بود.