ادامه حضور نظامی آلمان در اقلیم کردستان تا ژانویه 2026

به گزارش کردستان کرونیکل، آلبرت فون ویتکه، سرکنسول آلمان در اقلیم کردستان، اعلام کرد که تمدید حضور نیروهای آلمان در پایگاه هوایی اربیل تا ژانویه ۲۰۲۶ با حمایت پارلمان، نشان‌دهنده اهمیت اقلیم کردستان در سیاست خارجی این کشور است و تداوم همکاری‌های امنیتی و استراتژیک با اربیل را تضمین می‌کند.

فون ویتکه در گفت‌وگو با مجله انگلیسی زبان کردستان کرونیکل اظهار داشت: «تصمیم برای تمدید حضور نیروهای آلمان در پایگاه هوایی اربیل، با حمایت گسترده پارلمان این کشور اتخاذ شد و نشان می‌دهد که اقلیم کردستان جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی برلین دارد.»

وی افزود که این حضور نظامی بخشی از تعهد بلندمدت آلمان به ثبات منطقه و همکاری با نیروهای پیشمرگه برای تقویت امنیت و حرفه‌ای‌ شدن عملیات‌های آنان است. فون ویتکه تأکید کرد: «هدف ما نه تنها حمایت نظامی، بلکه تقویت ثبات، ارتقای حقوق بشر و توسعه اقتصادی در اقلیم کردستان است.»

سرکنسول آلمان یادآور شد که تداوم این ماموریت نظامی به معنای پشتیبانی از مبارزه با تهدیدهای تروریستی در منطقه و تضمین امنیت زیرساخت‌های کلیدی است و می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر اقتصادی و فرهنگی میان آلمان و اقلیم کردستان باشد.

فون ویتکه در پایان خاطرنشان کرد که این تصمیم پارلمان نشان‌دهنده تعهد سیاسی و استراتژیک برلین برای حفظ و توسعه روابط با اربیل است و بر اهمیت اقلیم کردستان در نگاه راهبردی آلمان تأکید دارد.