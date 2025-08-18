صدای اعتراض متقاضیان دریافت تسهیلات خُرد به جایی نمی رسد

نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی باید از اهرم‌های خود برای نظارت و اجرایی شدن قوانین مربوطه استفاده کند، تصریح کرد: در غیر اینصورت بسترهای قانونی در این بخش فراهم بوده و بانکها تنها باید خود را مکلف به اجرای قانون بدانند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در صورت عدم اجرای قوانین در این بخش، باید اهرم های فشاری به بانکها وجود داشته باشد، بیان کرد: از این رو، باید با استفاده از این اهرم ها،بانکها مجبور به اجرای قوانین خواهند شد.

عثمانی با بیان اینکه دریافت کنندگان تسهیلات خرد دسترسی خاصی به نهادهای قدرت ندارند، بیان کرد: به واقع افرادی که وام های کلان دریافت می کنند، دسترسی های خاص دارند اما افرادی که به دنبال تسهیلات خرد هستند عموما مردم عادی بوده و امکان لازم را بدین منظور در اختیار ندارند و به اصطلاح صدایشان به جایی نمی رسد. این در حالی است که یکی از وظایف بانک مرکزی این است که برای احقاق حق قانونی این افراد از ابزارهای که در اختیار دارد استفاده کند./