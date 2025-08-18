توقیف ۶۲ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در بوکان و سلماس

به گزارش کردپرس، فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف برخورد با خودروهای شوتی و حادثه ساز و همچنین موتورسیکلت سواران متخلف در شهرستان های سلماس و بوکان با توقیف ۶۲ دستگاه خودرو و موتور سیکلت متخلف خبر داد.

سردار رحیم جهانبخش در تشریح این خبر گفت: طرح برخورد با خودروها و موتورسیکلت های شوتی، آلودگی صوتی و دارای تخلفات حادثه ساز با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی، انتظام بخشی و جلوگیری از بروز تخلفات و هنجار شکنی در شهرستان های سلماس و بوکان با بسیج یگان های انتظامی به مرحله اجرا گذاشته شد.

فرمانده انتظامی استان در پایان ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردم با پلیس از شهروندان خواست که در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه از سوی افراد فرصت‌طلب و قانون‌گریز، مراتب را از طریق تلفن۱۱۰ به پلیس اعلام کنند تا در اسرع وقت نسبت به برخورد قانونی با خاطیان اقدام شود و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس است/.