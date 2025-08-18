۲۸ نامزد دیگر انتخابات عراق به دلیل پیشینه کیفری رد صلاحیت شدند

به گزارش کردپرس کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد نام ۲۸ نامزد دیگر به دلیل داشتن پیشینه کیفری از رقابت انتخاباتی کنار گذاشته شده است. ائتلاف «دولت قانون» و «سازمان بدر» هر کدام بخشی از نامزدهای حذف‌شده را در فهرست خود داشته‌اند.

تصویب این تصمیم در چارچوب سه مصوبه جداگانه از سوی هیئت کمیساریای کمیسیون صورت گرفت که روز (۱۷ آگوست ۲۰۲۵) منتشر شد.

بر اساس این اطلاعیه، از ائتلاف بدر به رهبری هادی عامری و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی، هر کدام یک نامزد رد صلاحیت شده‌اند. همچنین از ائتلاف «صادقون» (شاخه سیاسی عصائب اهل الحق به رهبری قیس خزعلی)، ائتلاف «حقوق» (وابسته به کتائب حزب‌الله) و ائتلاف «آبادانی و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق، هر کدام دو نامزد کنار گذاشته شده‌اند.

مهند سراج، عضو تیم رسانه‌ای کمیسیون عالی انتخابات، به خبرگزاری رووداو گفت: «این نامزدها در مرحله بررسی دقیق توسط نهادهای ذی‌ربط رد صلاحیت شده‌اند.»

مطابق مصوبات کمیسیون، علت حذف این افراد تخطی از بند سوم ماده ۷ قانون انتخابات مجلس و شوراهای استانی عراق عنوان شده است.

این بند مشخصاً مربوط به منع نامزدی افرادی است که بر اساس هشت ماده قانون مجازات عراق دارای سابقه کیفری در جرایمی چون فساد اخلاقی، فساد مالی، تروریسم یا جرایم مرتبط با دارایی باشند.