۲۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۱۵

پیام سردار جمیل بابایی به مناسبت حماسه‌ شکست حصر پاوه

پیام سردار جمیل بابایی به مناسبت حماسه‌ شکست حصر پاوه

سرویس کرمانشاه _ سردار جمیل بابایی به مناسبت فرارسیدن 26 مرداد سالروز حماسه شکست حصر پاوه پیامی صادر کرد.

به گزارش کردپرس؛ متن این پیام به شرح زیر است؛
 ۲۶ مرداد یادآور حماسه بزرگ پاوه است.حماسه ای که در آن یک طرف مردمی مومن و انقلابی با دستان خالی بودند و یک طرف نیروهایی مزدور بیگانه، عوامل ساواک، سلطنت طلبان شکست خورده از ملت، دزدان سر گردنه، وابستگان فراری گاردشاهنشاهی، عوامل مزدور بعثی و اشرار جمع شده در حزب دمکرات با سازماندهی و حمایت رژیم بعثی عراق که حدود پنج هزار نفر مسلح را شامل می شدند در حمله ای ناجوانمردانه به شهر مقاوم و بی دفاع پاوه مرتکب جنایات ضد انسانی فراوانی شدند.

 دشمنان در آرزوی تسخیر پاوه با توسل به هر جنایتی از محاصره سیاسی تا اقتصادی و از فشار روانی تا نظامی سعی در شکست مقاومت مردم برای تسخیر و تحقیر شهر پاوه بودند.

گرسنگی و تشنگی را بر مردم تحمیل کردند، کشتار فجیع بیمارستان پاوه را انجام دادند، اما پاوه ایستاد.

 پاوه با مبارزین مهمانش یعنی پاسداران اعزامی مدافع شهر و نیروهای مسلح مستقر و همچنین مردم سرافراز پاوه خم نشدند و راست قامت ایستادند. پاوه و مقاومتش ماندگار شدند. امارویداد مهمی پاوه را در کنار همه قهرمانیهایش ماندگار کرد.

 صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی ( ره ) بعنوان اولین فرمان ایشان به نیروهای مسلح نقطه عطف پیروزی پاوه شد.

 حضرت امام ( ره)  در این فرمان تاریخی به نیروهای مسلح دستور فرمودند که غائله پاوه باید پایان یابند و به کمک مردم بشتابند و این برای تاریخ پاوه و اورامانات حیاتی و تاریخی شد.

 در آن روزهای سخت مردم به این حمایت نیاز داشتند و این فرمان تاریخی باعث تقویت روحیه مردم و نیروهای مدافع شهر گردید.دشمن تضعیف روحیه گردیده و شروع به عقب نشینی کرد. مرداد سختی بود اما پایان خوب و شیرینی داشت.

 در سالروز حماسه ۲۶ مرداد پاوه یاد همه شهیدان را گرامی و مقاومت مردم و مدافعان شهر را ارج و گرامی می داریم. بنده بعنوان یکی از هم قطاران مردم دردفاع از پاوه ، ضمن تبریک این حماسه جاودان ، برای مردمان غیور و شریف پاوه و اورامانات سربلندی و موفقیت را آرزومندم .

 سالروز این پیروزی بزرگ را به خانواده شهدا،جانبازان وبازماندگان و جناب حاج ماموستا قادری امام جمعه شهرمان که خوددرآن نبرد حضور داشتند تبریک عرض میکنم.

 یاد و خاطره همه دلاورمردان یاد و خاطره بزرگانی چون شهید دکتر چمران، تیمسار فلاحی و همچنین اتحادجمعی از پاسداران پاوه‌ایی، امامی، جوانرودی و روستاهای حومه پاوه بودند را گرامی می‌دارم.

 با احترام سرتیب دوم پاسدار
جمیل بابایی
 

کد خبر 2787717

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha