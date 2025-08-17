پروانه مشاوران املاک متخلف تعلیق و ابطال می شود

حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، با اشاره به اینکه تنها ۱۰ درصد معاملات ملکی توسط مشاوران املاک در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت می شود، گفت: این میزان در مقایسه با حجم واقعی معاملات رقم بسیار پایینی است و نشان می دهد بخشی از مشاوران املاک نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود بی توجه هستند.

وی افزود: بنگاه هایی که از ثبت قراردادها در این سامانه خودداری کنند، در گام نخست جریمه و پروانه فعالیت آن ها به طور موقت تعلیق خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان اظهار کرد: در صورت تکرار تخلف نیز، علاوه بر جریمه های سنگین، پروانه کسب آنان به طور کامل ابطال می شود و ادامه فعالیت در این حرفه برایشان امکان پذیر نخواهد بود.

رحیمیان همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفات مشابه، موارد را از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی یا سامانه ۱۲۴ وزارت صمت گزارش دهند.