سخنگوی حزب دمکرات: پارلمان کردستان ماه آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد

به گزارش کردپرس محمود محمد، سخنگوی حزب دمکرات، به رسانههای نزدیک به حزب اعلام کرد: "حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کمیتههای ویژهای برای بحث درباره تشکیل دولت دارند و دو موضوع را مورد گفتوگو قرار میدهند."
وی افزود: "موضوع اول مربوط به ماهیت تشکیل کابینه جدید و اصولی است که بر سر آن توافق میشود؛ کمیتهها بر سر تمامی اصول به توافق رسیدهاند. موضوع دوم، تقسیم پستهاست که باید به شکلی باشد که هر دو طرف بهطور برابر در آن مشارکت داشته باشند."
محمود محمد تأکید کرد: "ماه آینده پارلمان کردستان فعالیت خود را آغاز میکند و مشکلات موجود حل خواهند شد. در عین حال، گامهای قانونی لازم برای چگونگی تشکیل کابینه جدید دولت، پیشرفت مثبتی به دنبال خواهد داشت."
سخنگوی حزب دمکرات کردستان اظهار داشت: "با توجه به موضوعاتی که در دو روز گذشته در دیدارهای مشترک حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی مطرح شده، امیدواریم در آیندهای نزدیک کابینه جدید دولت منطقه تشکیل شود."
