به گزارش خبرگزاری کردپرس، هادی صبور، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان ایلام، در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت: امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی دو پروژه درمانی در استان ایلام بودیم که شامل احداث درمانگاه عمومی در شهرستان دره‌شهر و تجدید بنای مرکز جراحی محدود و سرپایی ایلام است.

وی افزود: مرکز جراحی محدود و سرپایی ایلام در میدان میلاد و در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع احداث خواهد شد. زیربنای این مرکز ۹۵۰۰ متر مربع در چهار طبقه خواهد بود و با اعتباری بالغ بر ۳۸۹ میلیارد تومان ساخته می‌شود.

صبور اضافه کرد: این مرکز شامل بخش‌های تخصصی از جمله اتاق‌های عمل، جراحی مردان و زنان، آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی، کولونوسکوپی، آندوسکوپی، CPR، مامایی، داروخانه و سایر خدمات درمانی مورد نیاز خواهد بود.

وی در ادامه گفت: درمانگاه عمومی شهرستان دره‌شهر نیز در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع و زیربنای ۲۳۰۰ متر مربع در دو طبقه احداث خواهد شد که شامل اتاق‌های ویزیت پزشک عمومی، مامایی، تزریقات و سرم‌تراپی برای آقایان و خانم‌ها، اتاق CPR، آزمایشگاه و دندان‌پزشکی خواهد بود.