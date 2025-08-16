درخواست جنگجویان خارجی از دولت الشرع برای گرفتن تابعیت سوریه

به گزارش کردپرس به نقل از رویترز، گروهی از جنگجویان خارجی، که برخی از آن‌ها در کشتارهای مختلف در سوریه دست داشتند، درخواست رسمی برای اعطای شهروندی سوریه را به دولت انتقالی این کشور داده‌اند. این درخواست به وزارت کشور سوریه ارسال شده و هدف از آن، امکان سکونت دائم در سوریه، مالکیت بر اموال و سفر برای این افراد است.

در نامه‌ای که به این وزارتخانه ارسال شده، آمده است: «ما نان، غم و امید را برای آینده‌ای آزاد و عادلانه برای سوریه با هم به اشتراک گذاشتیم، اما برای ما، به عنوان مهاجران، وضعیت‌مان همچنان نامشخص است.» امضا کنندگان این درخواست شامل افرادی از کشورهای مختلف، از جمله مصر، عربستان، لبنان، پاکستان، اندونزی، مالدیو، بریتانیا، آلمان، فرانسه، آمریکا و کانادا و همچنین افراد چچنی و اویغوری هستند.

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌ها نشان می‌دهند که برخی از آنها، پس از سقوط بشار اسد در دسامبر سال گذشته، در مقامات نظامی و امنیتی در ارتش جدید سوریه مشغول به فعالیت شده‌اند. این اقدام با تایید ضمنی ایالات متحده انجام شده است.

با این حال، نگرانی‌های زیادی در داخل سوریه به وجود آمده است. بسیاری از سوری‌ها وفاداری این جنگجویان را زیر سوال برده و از ارتباطات احتمالی آن‌ها با گروه‌های افراطی و اهداف خارجی ابراز نگرانی کرده‌اند. همچنین، بررسی‌های جدید نشان داده که برخی از این گروه‌ها در خشونت‌های شدید علیه اقلیت علوی مشارکت داشته‌اند که منجر به کشته شدن بیش از هزار نفر از این جامعه شده است.

دولت انتقالی سوریه تحت رهبری احمد شرع، نخست‌وزیر موقت این کشور اعلام کرده که مسئله اعطای شهروندی به این افراد و خانواده‌هایشان در حال بررسی است. این در حالی است که برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که اعطای شهروندی به این افراد می‌تواند واکنش‌های داخلی و نگرانی‌هایی را در بین کشورهای خارجی که از دولت سوریه برای بازسازی کشور حمایت می‌کنند، به همراه داشته باشد.