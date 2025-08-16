به گزارش کردپرس، روهلات عفرین، فرمانده یگان‌های مدافع زنان (YPJ)، در گفت‌وگو با نشریه آمریکایی تروث‌دیگ تأکید کرد که نیروهای کرد حاضر به ادغام در ارتش سوریه هستند اما نه به‌عنوان عضویت فردی، بلکه به‌عنوان یک نیروی منسجم با ساختار و تجربه جنگی خاص خود.

نگرانی از قانون اساسی موقت و فرماندهان جدید

وی با اشاره به اینکه دولت موقت به رهبری احمد الشرع (رئیس‌جمهور موقت سوریه و رهبر سابق هیئت تحریرالشام) قصد دارد نیروهای کرد را صرفاً به‌عنوان سربازان منفرد جذب کند، گفت:«ما ۱۳ سال مبارزه پشت سر داریم. سیستم آموزشی و فرماندهی خودمان را داریم و نمی‌توانیم به‌سادگی در ارتش ادغام شویم.»

او همچنین نسبت به ارائه قانون اساسی موقتی که پس از توافق مارس میان الشرع و مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه منتشر شد، ابراز نگرانی کرد و افزود: این متن برخلاف توافق اولیه است و به مشارکت واقعی زنان و اقوام مختلف توجهی ندارد.

اصرار بر الگوی خودگردانی و حقوق زنان

فرمانده YPJ هشدار داد که حضور چهره‌های جنجالی و حتی متهم به جنایت در ساختار جدید ارتش سوریه، از جمله فردی که مسئول قتل هَورین خلف سیاستمدار کرد در سال ۲۰۱۹ بوده، موجب بی‌اعتمادی است. او تأکید کرد: «ما در برابر داعش جنگیدیم و این تجربه بخشی از هویت نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) است. بنابراین بر ادغام واقعی پافشاری می‌کنیم.»

وی در ادامه گفت: «ما نه به دنبال تجزیه سوریه هستیم و نه کنار گذاشته شدن؛ بلکه خواستار تمرکززدایی و یک سوریه دموکراتیک هستیم. اروپا چنین الگوهایی دارد، چرا ما نداشته باشیم؟»

نگرانی از ترکیه و آینده سوریه

عفرین با اشاره به حمایت ترکیه از هیئت تحریرالشام و تهدیدات رجب طیب اردوغان علیه کردها گفت: «ترکیه همیشه ما را متهم به تلاش برای تجزیه سوریه می‌کند، اما هدف ما تنها خودگردانی و تمرکززدایی است. تهدید حمله ترکیه همچنان جدی است و داعش نیز ممکن است از این بی‌ثباتی استفاده کند.»

اعتماد به راهبرد کردها

در پایان، روهلات عفرین با خوش‌بینی به آینده نیروهای کرد و نقش زنان در این روند گفت: «اگر مداخلات خارجی رخ ندهد، ما به اهداف خود ایمان داریم. رهبری زنان می‌تواند مسیر ادغام را به سود همه سوری‌ها رقم بزند. سنگی که ما در رودخانه گذاشته‌ایم، هیچ سیلابی قادر به جابه‌جایی آن نخواهد بود.»