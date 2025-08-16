بیانیۀ حزب دموکرات کردستان در ۷۹ سالگی تأسیس حزب

به گزارش کردپرس روز پنجشنبه، ۱۵ آگوست ۲۰۲۵ دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان به مناسبت سالگرد تأسیس خود پیامی منتشر کرد و در آن آمده است: "امروز که یادمان قیام ۱۶ آگوست است، حزب دمکرات کردستان تمامی برنامهها و موفقیتهایی را که به دست آورده، از جمله پیشگامی در هویت کردی و مقاومت، مانند همیشه قهرمان میدان نبرد و مواضع سیاسی تغییرناپذیر و مقاومت مردانه برای خاک و حقوق مردم کردستان، بیش از پیش در همه سطوح تقویت کرده و برنامه ملیسازی و توسعهطلبیاش منشأ امید جامعه شده و با پشتکار خود توانسته است به اندازه سختیها و دشواریهای آن پیشرفت کند."
بیانیه دفتر سیاسی به مناسبت (۱۶) آگوست، هفتادونهمین سالگرد تأسیس حزب دموکرات کردستان
- جامعه مقاوم کردستان
- خانوادههای شهدای سربلند
- پیشمرگههای قهرمان
حزب دموکرات کردستان، بیش از هفت دهه پیش، در شامگاه آگوست ۱۹۴۶، زمانی که ظلمت ستم و نور امید بر آن دوره سایه افکنده بود، در گوشهای از تاریخ تأسیس شد تا کانون امید و آرزوی یک ملت باشد. همچنین حزب دمکرات کردستان بهعنوان نیازی تاریخی که پاسخگوی خواست و آرزوهای آزادیخواهانه مردم بود، وجود خود را وقف کرد تا ملت کرد به حقوق شایسته خود دست یابد. به همین دلیل، زنجیر بردگی را از هم گسست و صدای رسای رد ستم و بندگی شد.
حزب دموکرات کردستان رهبری قیامی بیامان در راه آزادی مردم، خاک و میهن، را عهده دار شد و تا امروز بهعنوان هویت کردیت و مرحله به مرحله، با بهرهگیری از فرصتها، دستاوردهای بزرگی برای مردم کردستان به ارمغان آورد که امروز از آنها با افتخار یاد میکنیم.
حزب دمکرات کردستان با پیروی از راه و روش خردمندانه (بارزانی جاویدان) و استفاده از ظرفیتهای اخیر مبارزات مردمی، چارچوبی انسانی و عقلانی برای کردیت بنا نهاد و با هزینههای سنگین و اصول آزادیخواهانه و پیشرفتطلبانه بشری، پایههای گسترده جنبش رهاییطلبی کردی را استوار کرد و قیام سپتامبر را رهبری نمود که گامی بزرگ برای دستیابی به حقوقمان و مستندسازی آنها بود.
- هممیهنان عزیز کردستان
- یاران و جامعه هوادار حزبمان
مبارزات بیامان نظامی، سیاسی، دیپلماتیک و رسانهای حزب دمکرات در مراحل مختلف مبارزه، بهویژه در قیامهای بزرگ سپتامبر، گلان و قیام ۱۹۹۱، و دستاوردهایی که از این کاروان فداکارانه به دست آمد، از جمله توافقنامه ۱۱ دسامبر و برقراری سیستم فدرالی در عراق، گواه بر این است که حزب نیرویی پیشگام و پایدار بوده که با جامعه، فارغ از نژاد، مذهب و گروههای مختلف کردستان، با روحیه کردیت و کردستانی، و با فرهنگ گفتوگو، برادری و همزیستی در سطح داخلی و مناطق دیگر کردستان، برای تحقق اهداف ملی و میهنی، ساختن آیندهای روشن، و تأمین حقوقمان تلاش کرده است.
امروز که یادمان قیام ۱۶ آگوست است، حزب تمامی برنامهها و موفقیتهایی را که به دست آورده، از جمله پیشگامی در کردیت و مقاومت، مانند همیشه قهرمان میدان نبرد و مواضع سیاسی تغییرناپذیر و مقاومت مردانه در برابر خاک و حقوق مردم کردستان، بیش از پیش در همه سطوح تقویت کرده و برنامه ملیسازی و توسعهطلبیاش منشأ امید جامعه شده و با پشتکار خود توانسته است به اندازه سختیها و دشواریهای آن پیشرفت کند.
- هممیهنان و کردستانیهای عزیز
حزبمان با دلسوزی و فداکاری صادقانه برای حل مشکلات اقلیم و اجرای قانون اساسی، علاوه بر دولت اقلیم، با عراق نیز در گفتوگوهای مداوم بوده تا بهصورت مسالمتآمیز و با تفاهم، راهحلی برای مشکلات بیابد و مردم کردستان را با ارادهای مقاوم به حقوق و شایستگیهایشان برساند. به همین دلیل، حزب دمکرات از هر راهی برای حل اختلافات بین دولت اقلیم و دولت فدرال حمایت میکند که بر اساس قانون اساسی و توافقات سیاسی حل شود. همچنین بار دیگر بر اصول (شراکت، توازن و توافق) برای حل مشکلات در عراق فدرالی تأکید میکنیم.
از سوی دیگر، در آستانه انتخابات دوره ششم پارلمان نمایندگان عراق، بر مشارکت و برگزاری انتخاباتی پاک و آزاد تأکید داریم که قرار است در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود، تا مرحله آینده فرآیند سیاسی بر پایهای درست و سالم پیش رود و مشکلات و بحرانها حل و فصل شوند، بدون مداخله خارجی، تعصبات قومی، حزبی یا شونیستی، و با تشکیل دولتی که در سطح مسئولیت این مرحله باشد، بتواند ثبات سیاسی و حاکمیت میهن را حفظ کند، زندگی و معیشت مردم را به سوی بهتر شدن ببرد و اشتباهات گذشته تکرار نشوند. برای این منظور، از جامعه هوادار حزبمان و مردم کردستان و کل عراق انتظار داریم از برنامهها و گامهای حزبمان که بر اجرای قانون اساسی و تثبیت اصول بنیادین عراق نوین (عراقی که برای همه باشد) استوار است، حمایت کنند.
در سطح بینالمللی و منطقهای، حزبمان در راستای آرامش و آسایش مردم کردستان، همواره تلاش کرده با کشورهای همسایه در روابطی خوب و متوازن باشد که منافع همه طرفها در آن حفظ شود و اقلیم کردستان، همانند گذشته، منشأ ثبات منطقه باشد. همانگونه که انتظار داریم همسایگانمان به کردستان احترام بگذارند، اقلیم نیز نباید به محلی برای تهدید آرامش مرزهای آن کشورها تبدیل شود و به حاکمیت همه احترام بگذارد.
در این یاد بزرگ تاریخی، ما در حزب دموکرات کردستان، همانند همیشه، بر اصول اساسی و تغییرناپذیرمان تأکید میکنیم، بر راه راست و صادقانه ملی و میهنیمان پایبندیم، بهگونهای که همه ما در استراتژیهای کردستان، از مستندسازی حقوق قانونیمان، خاکمان، دستاوردها و افتخارات ملیمان، و حفظ نهادهای مشروع کردستان (ریاست اقلیم، دولت و پارلمان کردستان) متحد، همرأی و همصدا باشیم و با تمام توان صادقانه برای حل مشکلات و خنثیسازی برنامهها و تلاشهای خارجی که هدفشان مختل کردن آرامش و ثبات اقلیم کردستان است، بکوشیم.
در این یاد پرشکوه، بار دیگر به مردم کردستان و مسعود بارزانی (رئیس حزب دمکرات کردستان) پیمان میبندیم و همانند گذشته، بر همان راه درست، صادقانه و راستین کردیت، ملی و میهنیمان پایبندیم تا افتخارات سیاسی و قانونی اقلیم کردستان و دستاوردها را حفظ کنیم.
در این یاد مبارک، سلام و درود به بنیانگذار، رهبر و راهنمای راه کردیت (مصطفی بارزانی جاویدان)، عمو (ادریس که همیشه در یاد است) و تمامی شهدای راه سربلندی، آزادی و رهایی کردستان میفرستیم.
در یاد ۱۶ آگوست، پیمانمان را برای روح پاک شهدا تجدید میکنیم، که حافظ راهشان باشیم، راهی که کردیت و میهنپرستی برای حفظ آن تجربیات و دستاوردهایی است که با خونشان به دست آمده است.
درود بر روح پاک شهدا و سلام و احترام به خانوادهها و یاران سربلندشان میفرستیم، سلام بر یاد آن قهرمانان شجاعی که با فداکاری جانشان، پرچم شجاعت را برافراشتند.
در این یاد ملی، سلام بر تمامی گروههای قومی، مذهبی و قبیلهای کردستان، که بخشی مهم و ارزشمند از مردممان هستند، میفرستیم، سلام گرم به معلمان، جوانان، زنان و تمامی اتحادیهها و سازمانهای اجتماعی و حرفهای.
در این مناسبت تاریخی، از یاران، کادرها، اعضای ما، حامیان و دوستانمان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و نقششان را در دفاع از حزب راستینشان و پایبندیشان به تحقق آن پیام و پیمانی که دادهاند، ارج مینهیم.
گرمترین تبریکات را به اعضا، حامیان، دوستان و جامعه حزبمان و تمامی مردم مقاوم و سربلند کردستان میفرستیم، بهویژه به تکتک پیشمرگههای قهرمانمان و نهادهای امنیتی، که کردستان در سایه قدرت، بازو و اتحادشان حفظ، سربلند و آرام مانده است.
موفقیت همیشه از آن مبارزه راستین مردممان است، پرچم کردستان بلند و در اهتزاز باد.
دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان
۱۶ اوت ۲۰۲۵
