بیانیۀ حزب دموکرات کردستان در ۷۹ سالگی تأسیس حزب

بیانیه دفتر سیاسی به مناسبت (۱۶) آگوست، هفتادونهمین سالگرد تأسیس حزب دموکرات کردستان

جامعه مقاوم کردستان

خانواده‌های شهدای سربلند

پیشمرگه‌های قهرمان

حزب دموکرات کردستان، بیش از هفت دهه پیش، در شامگاه آگوست ۱۹۴۶، زمانی که ظلمت ستم و نور امید بر آن دوره سایه افکنده بود، در گوشه‌ای از تاریخ تأسیس شد تا کانون امید و آرزوی یک ملت باشد. همچنین حزب دمکرات کردستان به‌عنوان نیازی تاریخی که پاسخگوی خواست و آرزوهای آزادی‌خواهانه مردم بود، وجود خود را وقف کرد تا ملت کرد به حقوق شایسته خود دست یابد. به همین دلیل، زنجیر بردگی را از هم گسست و صدای رسای رد ستم و بندگی شد.

حزب دموکرات کردستان رهبری قیامی بی‌امان در راه آزادی مردم، خاک و میهن، را عهده دار شد و تا امروز به‌عنوان هویت کردیت و مرحله به مرحله، با بهره‌گیری از فرصت‌ها، دستاوردهای بزرگی برای مردم کردستان به ارمغان آورد که امروز از آن‌ها با افتخار یاد می‌کنیم.

حزب دمکرات کردستان با پیروی از راه و روش خردمندانه (بارزانی جاویدان) و استفاده از ظرفیت‌های اخیر مبارزات مردمی، چارچوبی انسانی و عقلانی برای کردیت بنا نهاد و با هزینه‌های سنگین و اصول آزادی‌خواهانه و پیشرفت‌طلبانه بشری، پایه‌های گسترده جنبش رهایی‌طلبی کردی را استوار کرد و قیام سپتامبر را رهبری نمود که گامی بزرگ برای دستیابی به حقوقمان و مستندسازی آن‌ها بود.

هم‌میهنان عزیز کردستان

یاران و جامعه هوادار حزبمان

مبارزات بی‌امان نظامی، سیاسی، دیپلماتیک و رسانه‌ای حزب دمکرات در مراحل مختلف مبارزه، به‌ویژه در قیام‌های بزرگ سپتامبر، گلان و قیام ۱۹۹۱، و دستاوردهایی که از این کاروان فداکارانه به دست آمد، از جمله توافق‌نامه ۱۱ دسامبر و برقراری سیستم فدرالی در عراق، گواه بر این است که حزب نیرویی پیشگام و پایدار بوده که با جامعه، فارغ از نژاد، مذهب و گروه‌های مختلف کردستان، با روحیه کردیت و کردستانی، و با فرهنگ گفت‌وگو، برادری و همزیستی در سطح داخلی و مناطق دیگر کردستان، برای تحقق اهداف ملی و میهنی، ساختن آینده‌ای روشن، و تأمین حقوقمان تلاش کرده است.

امروز که یادمان قیام ۱۶ آگوست است، حزب تمامی برنامه‌ها و موفقیت‌هایی را که به دست آورده، از جمله پیشگامی در کردیت و مقاومت، مانند همیشه قهرمان میدان نبرد و مواضع سیاسی تغییرناپذیر و مقاومت مردانه در برابر خاک و حقوق مردم کردستان، بیش از پیش در همه سطوح تقویت کرده و برنامه ملی‌سازی و توسعه‌طلبی‌اش منشأ امید جامعه شده و با پشتکار خود توانسته است به اندازه سختی‌ها و دشواری‌های آن پیشرفت کند.

هم‌میهنان و کردستانی‌های عزیز

حزبمان با دلسوزی و فداکاری صادقانه برای حل مشکلات اقلیم و اجرای قانون اساسی، علاوه بر دولت اقلیم، با عراق نیز در گفت‌وگوهای مداوم بوده تا به‌صورت مسالمت‌آمیز و با تفاهم، راه‌حلی برای مشکلات بیابد و مردم کردستان را با اراده‌ای مقاوم به حقوق و شایستگی‌هایشان برساند. به همین دلیل، حزب دمکرات از هر راهی برای حل اختلافات بین دولت اقلیم و دولت فدرال حمایت می‌کند که بر اساس قانون اساسی و توافقات سیاسی حل شود. همچنین بار دیگر بر اصول (شراکت، توازن و توافق) برای حل مشکلات در عراق فدرالی تأکید می‌کنیم.

از سوی دیگر، در آستانه انتخابات دوره ششم پارلمان نمایندگان عراق، بر مشارکت و برگزاری انتخاباتی پاک و آزاد تأکید داریم که قرار است در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود، تا مرحله آینده فرآیند سیاسی بر پایه‌ای درست و سالم پیش رود و مشکلات و بحران‌ها حل و فصل شوند، بدون مداخله خارجی، تعصبات قومی، حزبی یا شونیستی، و با تشکیل دولتی که در سطح مسئولیت این مرحله باشد، بتواند ثبات سیاسی و حاکمیت میهن را حفظ کند، زندگی و معیشت مردم را به سوی بهتر شدن ببرد و اشتباهات گذشته تکرار نشوند. برای این منظور، از جامعه هوادار حزبمان و مردم کردستان و کل عراق انتظار داریم از برنامه‌ها و گام‌های حزبمان که بر اجرای قانون اساسی و تثبیت اصول بنیادین عراق نوین (عراقی که برای همه باشد) استوار است، حمایت کنند.

در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای، حزبمان در راستای آرامش و آسایش مردم کردستان، همواره تلاش کرده با کشورهای همسایه در روابطی خوب و متوازن باشد که منافع همه طرف‌ها در آن حفظ شود و اقلیم کردستان، همانند گذشته، منشأ ثبات منطقه باشد. همان‌گونه که انتظار داریم همسایگانمان به کردستان احترام بگذارند، اقلیم نیز نباید به محلی برای تهدید آرامش مرزهای آن کشورها تبدیل شود و به حاکمیت همه احترام بگذارد.

در این یاد بزرگ تاریخی، ما در حزب دموکرات کردستان، همانند همیشه، بر اصول اساسی و تغییرناپذیرمان تأکید می‌کنیم، بر راه راست و صادقانه ملی و میهنی‌مان پایبندیم، به‌گونه‌ای که همه ما در استراتژی‌های کردستان، از مستندسازی حقوق قانونی‌مان، خاکمان، دستاوردها و افتخارات ملی‌مان، و حفظ نهادهای مشروع کردستان (ریاست اقلیم، دولت و پارلمان کردستان) متحد، هم‌رأی و هم‌صدا باشیم و با تمام توان صادقانه برای حل مشکلات و خنثی‌سازی برنامه‌ها و تلاش‌های خارجی که هدفشان مختل کردن آرامش و ثبات اقلیم کردستان است، بکوشیم.

در این یاد پرشکوه، بار دیگر به مردم کردستان و مسعود بارزانی (رئیس حزب دمکرات کردستان) پیمان می‌بندیم و همانند گذشته، بر همان راه درست، صادقانه و راستین کردیت، ملی و میهنی‌مان پایبندیم تا افتخارات سیاسی و قانونی اقلیم کردستان و دستاوردها را حفظ کنیم.

در این یاد مبارک، سلام و درود به بنیان‌گذار، رهبر و راهنمای راه کردیت (مصطفی بارزانی جاویدان)، عمو (ادریس که همیشه در یاد است) و تمامی شهدای راه سربلندی، آزادی و رهایی کردستان می‌فرستیم.

در یاد ۱۶ آگوست، پیمانمان را برای روح پاک شهدا تجدید می‌کنیم، که حافظ راهشان باشیم، راهی که کردیت و میهن‌پرستی برای حفظ آن تجربیات و دستاوردهایی است که با خونشان به دست آمده است.

درود بر روح پاک شهدا و سلام و احترام به خانواده‌ها و یاران سربلندشان می‌فرستیم، سلام بر یاد آن قهرمانان شجاعی که با فداکاری جانشان، پرچم شجاعت را برافراشتند.

در این یاد ملی، سلام بر تمامی گروه‌های قومی، مذهبی و قبیله‌ای کردستان، که بخشی مهم و ارزشمند از مردممان هستند، می‌فرستیم، سلام گرم به معلمان، جوانان، زنان و تمامی اتحادیه‌ها و سازمان‌های اجتماعی و حرفه‌ای.

در این مناسبت تاریخی، از یاران، کادرها، اعضای ما، حامیان و دوستانمان صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنیم و نقششان را در دفاع از حزب راستینشان و پایبندی‌شان به تحقق آن پیام و پیمانی که داده‌اند، ارج می‌نهیم.

گرم‌ترین تبریکات را به اعضا، حامیان، دوستان و جامعه حزبمان و تمامی مردم مقاوم و سربلند کردستان می‌فرستیم، به‌ویژه به تک‌تک پیشمرگه‌های قهرمانمان و نهادهای امنیتی، که کردستان در سایه قدرت، بازو و اتحادشان حفظ، سربلند و آرام مانده است.

موفقیت همیشه از آن مبارزه راستین مردممان است، پرچم کردستان بلند و در اهتزاز باد.

دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان

۱۶ اوت ۲۰۲۵