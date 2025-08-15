ترکیه خواستار بازنگری توافق نفتی با عراق شد؛ پایان عصر همکاری ۵۰ ساله؟

به گزارش کردپرس وزارت خزانهداری ترکیه روز پنجشنبه، ۱۶ اوت ۲۰۲۵، اعلام کرد که آنکارا تلاش دارد توافقی جدید درباره نفت با عراق به امضا برساند.
به نوشتۀ سایت "خواکورک"، روزنامه "ترکیا تودی" نقلقولهایی از الب ارسلان بایرقدار، وزیر نیروی ترکیه، منتشر کرده که در بیانیهای اظهار داشت: ظرفیت خط لوله نفت میان ما و عراق توانایی انتقال ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز را دارد، اما این خط لوله طی ۵۰ سال گذشته بهطور کامل از ظرفیت خود استفاده نکرده است.
وی افزود: ما اخیراً دولت عراق را آگاه کردهایم که توافق کنونی دیگر در سطح انتظار نیست و پاسخگوی نیازهای امروز بازار جهانی انرژی نیست، و پیشنهاد بازنگری در توافقنامه جدیدی را ارائه دادهایم. همچنین تأکید کرد: ما در حال حاضر در حال پیشبرد مراحل تدوین توافقنامه جدید هستیم و امیدواریم تیمهای فنی بهزودی گرد هم آیند تا مذاکرات بر سر توافقنامه جدید آغاز شود.
