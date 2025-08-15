بە گزارش کردپرس روز پنجشنبە ۱۴ آگوست ۲۰۲۵، در نشستی از سوی دفتر سیاسی اتحادیۀ میهنی در اربیل، هیئتی از حزب دمکرات و اتحادیۀ میهنی برای گفتوگو درباره تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کردستان گرد هم آمدند.
در بیانیه این نشست آمده است: "هر دو طرف بر ضرورت تلاش جدی برای فعالسازی عادی و قانونی پارلمان در ماه سپتامبر و ادامه گامهای تشکیل کابینه جدید توافق داشتند."
سایت خبری- تحلیلی دراومیدیا نوشتە است: با اطلاعاتی که از مقامات حزب دمکرات و اتحادیۀ میهنی به دست آمده، تاکنون این دو بر سر پستها به توافق نرسیدهاند و هیچ پستی را تعیین تکلیف نکردەاند.
حزب دمکرات با برخی از پیششرطها و خواستههای اتحادیۀ میهنی موافق نیست و اتحادیۀ میهنی نیز با خواستههای حزب دمکرات برای تقسیم پستها موافق نیست.
درباره بیانیه دیروز، تنها به لزوم تلاش برای برگزاری نشست پارلمان در ماه سپتامبر اشاره شده و نه به آغاز جلسات پارلمان، زیرا اتحادیۀ میهنی و حزب دمکرات کردستان هنوز بر سر تقسیم پستها، از جمله پستهای پارلمانی، به توافق نرسیدهاند. این موضوع ممکن است به فشارهای جامعه بینالمللی منجر شود که مدام خواستار پیشرفت در تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم هستند. در بیانیههای مکرر مقامات ارشد دولت، حزب دمکرات و اتحادیۀ میهنی در دیدار با سفیران و کنسولهای کشورهای مختلف، بر لزوم تشکیل کابینه جدید پیش از انتخابات پارلمان عراق تأکید شده است.
درباره نشستهای هیئتی از نمایندگان حزب دموکرات کردستان و اتحادیۀ میهنی کردستان که بر سر برنامه و کارنامه دولت به توافق رسیده و برنامه آتی خود را اعلام کردهاند، تنها تقسیم پستها باقی ماندە و تاکنون به نتیجه نرسیده است. گفتوگوها بر سر تقسیم پستها ادامه دارد و هر کدام پیششرطها و خواستههای خود را دارند:
- پستهایی که حزب دموکرات کردستان برای خود مطالبه کرده است:
- رئیس اقلیم کردستان
- نخستوزیر اقلیم کردستان
- رئیس دیوان عالی کردستان
- معاون رئیس پارلمان کردستان
- وزارت داخلە
- وزارت بهداشت
- وزارت برق
- وزارت آموزش و پرورش
- وزارت شهرداریها
- رئیس دیوان شورای وزیران
- پستهایی که حزب دمکرات برای اتحادیۀ میهنی پیشنهاد کرده است:
- رئیس پارلمان کردستان
- معاون رئیس اقلیم کردستان
- معاون نخستوزیر اقلیم
- وزارت دارایی
- وزارت آموزش عالی
- وزارت برنامهریزی
- وزارت کار و امور اجتماعی
- وزارت سرمایهگذاری
- وزارت کشاورزی
- وزارت تجارت
- وزارت پیشمرگه
- پستهایی که اتحادیۀ میهنی تاکنون مطالبه کرده است:
- رئیس اقلیم کردستان
- یا نخستوزیر بهصورت دوساله
- وزارت داخلە
- وزارت بهداشت
- وزارت کشاورزی
- وزارت دارایی
- وزارت آموزش عالی
- وزارت برنامهریزی
- دبیر شورای وزیران
بر اساس مشاهدات دراومیدیا، تاکنون گفتوگوها بر سر تقسیم پستها به نتیجه نرسیده و چندین پیششرط اتحادیۀ میهنی رد شده است. هر طرف پیشنهادات جدیدی ارائه میدهد.
راهکارهای تشکیل کابینه جدید
مقامات حزب دمکرات و اتحادیۀ میهنی در دیدار با سفیران کشورهای مختلف و نماینده سازمان ملل متحد تأکید کردهاند که کابینه جدید باید پیش از انتخابات پارلمان عراق تشکیل شود. به همین دلیل، تشکیل دولت پس از انتخابات ممکن است به دلیل کمبود زمان با مشکل مواجه شود:
- بر اساس قانون شماره (۱) سال ۲۰۱۹ درباره کارکرد ریاست اقلیم کردستان، طبق ماده (۴) بند اول صفحه اول، پس از انتخاب هیئت رئیسه پارلمان، فرآیند انتخاب رئیس اقلیم طی ۳۰ روز آغاز میشود.
- یعنی انتخاب و سوگند یادکردن رئیس اقلیم کردستان ۳۰ روز طول میکشد. طبق بندهای (۳) و (۴) ماده (۵۶) قانون انتخابات پارلمان کردستان که در سال ۱۹۹۲ اصلاح شده، معرفی رئیس موقت و واگذاری مسئولیت رئیس دیوان و کابینهاش به پارلمان کردستان است. اما طبق بند (۱۲) ماده (۱۰) قانون ریاست اقلیم کردستان شماره (۱) سال ۲۰۰۵ که اصلاح شده، پس از معرفی توسط پارلمان کردستان، کاندیدای رئیس دیوان وزیران طی ۳۰ روز برای تشکیل کابینه وزرا معرفی میشود.
- بنابراین، معرفی، واگذاری و سوگند کابینه جدید نیز ۳۰ روز به طول میانجامد. به این ترتیب، اگر اواسط ماه سپتامبر ریاست پارلمان کردستان تشکیل شود، انتخاب و سوگند رئیس اقلیم و اقدامات لازم برای تشکیل کابینه جدید و سوگند هر دو، ۶۰ روز زمان نیاز دارد. با در نظر گرفتن این زمانها، فرآیند تشکیل و واگذاری مسئولیت به کابینه جدید به اواسط ماه نوامبر، یعنی یک هفته پس از انتخابات پارلمان جدید عراق، موکول میشود، مشروط بر اینکه بر سر همه پستها به توافق برسند و مشکلی وجود نداشته باشد.
