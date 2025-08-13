جشنواره «آسمان بوکان» در فهرست آثار ملی به ثبت رسید

بهگزارش کردپرس از میراث ملی، احمد نصراللهی اظهار کرد: ثبت ملی این رویداد حاصل همت چندساله آرش ناصری فعال فرهنگی و مشارکت هنرمندانه شهروندان بوکانی است که طی سالها با عشق و انگیزه در برگزاری این جشنواره نقشآفرینی کردهاند.
رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان افزود: جشنواره پرواز کایت از سال ۱۳۸۰ هر ساله در مهرماه، همزمان با وزش بادهای پاییزی مناسب در آسمان بوکان، با حضور بیش از پنج هزار نفر از شهروندان، خانوادهها، کودکان و نوجوانان برگزار میشود.
او گفت: هدف این جشنواره ایجاد شور و نشاط اجتماعی، ارتقای خلاقیت و مهارتهای فکری کودکان، تقویت تعامل بین خانوادهها و احیای بازیها و سرگرمیهای سالم و بومی است.
نصراللهی با اشاره به اینکه این رویداد امسال بیستوچهارمین دوره خود را پشت سر گذاشت، اضافه کرد: در طول سالهای برگزاری، جشنواره پرواز کایت به یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی-اجتماعی منطقه تبدیل شده است و حضور رنگارنگ بادبادکها در آسمان، جلوهای منحصربهفرد از هنر، شادی و همبستگی مردم را به نمایش میگذارد.
رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان ادامه داد: «آسمان بوکان» نهتنها یک رویداد ورزشی-تفریحی، بلکه یک نماد هویت محلی و خلاقیت جمعی است که توانسته است با مشارکت داوطلبانه گروههای مختلف مردمی، مدارس، انجمنهای فرهنگی و هنری و نهادهای شهری تداوم یابد.
اوبا بیان اینکه این جشنواره در یکقدمی ثبت جهانی نیز قرار دارد اظهار کرد: ثبت جهانی این جشنواره میتواند بوکان را در مسیر تبدیل شدن به مقصد گردشگری فرهنگی و رویدادمحور در کشور و حتی منطقه قرار دهد.
