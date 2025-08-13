گزارش احیای یک واحد صادراتی/بانک ملی و صمت کردستان پشت صنعت ایستادند

به گزارش کرد پرس، در ادامه سیاست های حمایت از احیای واحدهای تولیدی، بانک ملی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک های صنعتی کردستان با بازدیدی میدانی از «نیروسازان پارس ذهاب» بر عزم جدی خود برای رفع موانع و بازگرداندن این مجموعه به چرخه کامل تولید و صادرات تأکید کردند؛ این رویداد، نه تنها فرصتی برای بررسی دقیق ظرفیت ها و موانع پیش روی این مجموعه بود، بلکه نشانه ای روشن از اراده مشترک دستگاه های اجرایی و نظام بانکی برای بازگرداندن صنایع استان به مسیر رشد و توسعه است.

مدیرعامل واحد تولیدی نیروسازان پارس ذهاب، گفت: این واحد تولیدی سال ها پیش با عنوانی دیگر، به عنوان یکی از برندهای معتبر در تولید سیم های روکش دار مخصوص ترانسفورماتور، ژنراتور و بوبین شناخته می شده است؛ محصولاتی که با استفاده از آلیاژهای با کیفیت مس و آلومینیوم تولید و علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به کشورهای ترکیه، آذربایجان، اوکراین و دیگر مقاصد صادراتی صادر می شده است.

به گفته ذهابی این واحد پیش تر به دلیل بدهی بانکی و مشکلات نقدینگی، از چرخه تولید خارج و توسط بانک عامل تملک شد؛ اما در اردیبهشت ۱۴۰۳، با ورود سرمایه گذار جدید و صرف ۳۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری اولیه، دوباره جان گرفت و خط تولید سیم سازی با ظرفیت سالانه ۳ هزار تن احیا شد.

او ادامه داد که در حال حاضر این اقدام به ایجاد ۳۳ شغل مستقیم منجر شده و در صورت تامین مواد اولیه مورد نیاز، تامین سرمایه در گردش و احیای بخش های آبکست (ذوب) و استروژن، این تعداد می تواند به ۱۵۰ شغل مستقیم افزایش یابد.

موانعی که به فرصت تبدیل می شوند

با وجود آغاز به کار مجدد، مهم ترین چالش پیش روی مجموعه، عدم صدور پروانه بهره برداری است؛ مانعی که به دلیل بدهی گذشته به بانک ملی ایجاد شده و موجب شده این واحد نتواند از بورس کالا برای خرید مواد اولیه با قیمت مصوب بهره مند شود. این امر، مجموعه را ناچار به تهیه مس و آلومینیوم از بازار آزاد با هزینه ای چند برابر کرده و فشار سنگینی بر سرمایه در گردش وارد آورده است.

مدیرعامل واحد تولیدی نیروسازان پارس ذهاب می گوید: نیاز فوری این واحد، ۳۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش یا تأمین ۱۵۰ تن مس برآورد می شود؛ رقمی که در صورت تأمین، می تواند چرخه تولید را به ظرفیت کامل بازگرداند، هزینه ها را به شکل چشمگیری کاهش دهد و زمینه بازگشت به بازارهای صادراتی را فراهم کند.

حمایت قاطع بانک ملی

در این بازدید، مدیر امور شعب بانک ملی استان کردستان، ضمن قدردانی از عزم سرمایه گذار برای احیای مجموعه، با صراحت اعلام کرد: بانک ملی نه تنها آماده است با استفاده از همه ظرفیت های قانونی، بدهی این واحد را ساماندهی کند، بلکه مکاتبات رسمی برای صدور پروانه بهره برداری را در سریع ترین زمان ممکن به انجام خواهد رساند.

جمشید کریمی بیان کرد که ما معتقدیم این مجموعه ظرفیت آن را دارد که دوباره به یکی از بازیگران اصلی بازار داخلی و صادراتی تبدیل شود و بانک ملی در این مسیر همراه جدی آن خواهد بود.

پشتیبانی همه جانبه سازمان صمت کردستان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان نیز در این بازدید با تاکید بر نگاه حمایتی دولت به صنایع تولیدی، اظهار کرد: احیای کامل «نیروسازان پارس ذهاب» تنها یک پروژه صنعتی نیست؛ بلکه اقدامی راهبردی برای تثبیت و افزایش اشتغال و بازگرداندن برندهای تولیدی استان به جایگاه واقعی شان است.

بختیار خلیقی تاکید کرد: سازمان صمت با همکاری بانک ملی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، همه مسیرهای قانونی و اجرایی را برای حل مشکلات این مجموعه هموار خواهد کرد.

او در ادامه به تشریح روند فعال سازی واحدهای صنعتی راکد کردستان پرداخت و با اشاره به نتایج عارضه یابی واحدهای صنعتی استان، گفت: نبود سرمایه در گردش، یکی از مهم ترین چالش های پیش روی تولیدکنندگان است و انتظار داریم منابع مالی و اعتبارات بانک ها بیش از پیش به سمت تولید و اشتغال آفرینی هدایت شود؛ علاوه بر این، اختلافات میان شرکا و ضعف مدیریتی نیز از عوامل مهم تعطیلی برخی واحدهاست.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان ادامه داد: کمبود مواد اولیه نیز معضل دیگری است که با ناترازی ارزی کشور ارتباط مستقیم دارد و سازمان صمت پس از بررسی و تأیید نیاز واحدها در سامانه جامع تجارت، درخواست تخصیص ارز را به وزارت صمت و بانک مرکزی ارسال می کند، اما تخصیص ارز بسیار محدود و قطره چکانی انجام می شود و این موضوع صنایع را با مشکل جدی مواجه کرده است.

خلیقی یادآور شد: در حال حاضر، از ۱۲۰۰ واحد صنعتی موجود در استان، ۱۱۰ واحد راکد و ۱۴۷ واحد تعلیق شده اند. بر اساس بررسی ها، حدود ۵۰ واحد قابلیت احیا دارند که تلاش می کنیم با استفاده از تسهیلات، تأمین ارز، رفع اختلافات شرکا از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی و همکاری قوه قضائیه، آنها را دوباره فعال کنیم.

بازگشت تولید به چرخه با همکاری شرکت شهرک ها و کمیته پایش

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان نیز در این بازدید در تشریح روند احیای واحدهای راکد استان، گفت: واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی گاهی نیازمند بازنگری و ارزیابی مجدد هستند تا به متقاضیان واجد شرایط واگذار شوند.

حمیدرضا امانی افزود: یکی از اهداف اصلی ما، احیای واحدهای راکد است و خوشبختانه طی سال گذشته، حدود ۲۹ تا ۳۰ واحد دوباره به چرخه تولید بازگشته اند؛ از ظرفیت های موجود در شهرک های صنعتی استفاده کرده ایم؛ چه از طریق مشارکت و چه اجاره دادن فضاهای راکد، تا این واحدها بتوانند دوباره فعال شوند.

او با اشاره به وضعیت واحدهای راکد فعلی، اظهار کرد: امروز نیز یکی از واحدهای راکد را بررسی کردیم که با برخی مسائل حقوقی مواجه بود و درخواست اخذ پروانه بهره برداری داشت؛ پایش و عارضه یابی لازم انجام شده و مشکلات آن از نزدیک بازدید و شنیده شد؛ با توجه به این اقدامات، امیدواریم که پروانه بهره برداری این واحد به زودی صادر شود و پس از دو یا سه سال، این واحد دوباره به چرخه تولید بازگردد.

چشم انداز روشن؛ بازگشت به مسیر طلایی

پیشینه درخشان این واحد در صادرات، کیفیت بالای محصولات و ظرفیت بالقوه ایجاد اشتغال گسترده، دلایل روشنی برای باور به آینده ای موفق هستند. با عزم مشترک بانک ملی، سازمان صمت و شرکت شهرک های صنعتی کردستان، انتظار می رود موانع موجود به سرعت برطرف شده و «نیروسازان پارس ذهاب» نه تنها به ظرفیت کامل برسد، بلکه دوباره پرچم صادرات محصولات صنعتی استان را در بازارهای منطقه ای و جهانی به اهتزاز درآورد.

این بازدید و تعهدات مطرح شده، پیام امیدبخشی به فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران دارد: «با همدلی و همکاری دستگاه های اجرایی، نظام بانکی و بخش خصوصی، حتی واحدهای خاموش نیز می توانند دوباره روشن شوند و در مسیر توسعه گام بردارند».