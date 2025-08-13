قاتل فراری در تبریز دستگیر شد

بە گزارش کردپرس سرهنگ فخرالدین رستم پور در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال وقوع قتل یک نفر با سلاح گرم در سال ۱۴۰۳ در شهرستان میاندوآب مراتب به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: پلیس آگاهی بلافاصله پس از وقوع قتل اقدامات خود جهت شناسایی و دستگیری قاتل را آغاز و در این خصوص فرد قاتل شناسایی و بدلیل متواری بودن به شهرستانهای عمقی کشور، دستگیری در زمان وقوع قتل مقدور نشد.
او با بیان اینکه پلیس با قاطعیت با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی که قصد دارند منطقه را ناامن جلوه دهند برخورد قانونی میکند، از عموم شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را با سامانه فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به اطلاع دهند.
