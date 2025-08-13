قاتل فراری در تبریز دستگیر شد

وی افزود: پلیس آگاهی بلافاصله پس از وقوع قتل اقدامات خود جهت شناسایی و دستگیری قاتل را آغاز و در این خصوص فرد قاتل شناسایی و بدلیل متواری بودن به شهرستان‌های عمقی کشور، دستگیری در زمان وقوع قتل مقدور نشد.

او با بیان اینکه پلیس با قاطعیت با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی که قصد دارند منطقه را ناامن جلوه دهند برخورد قانونی می‌کند، از عموم شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را با سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به اطلاع دهند.