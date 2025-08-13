انتقال بدون وقفه تجهیزات نظامی آمریکا به کردستان سوریه

به گزارش کردپرس، منابع دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کردند که بامداد چهارشنبه ۲۱ مرداد یک هواپیمای باری وابسته به «ائتلاف بین‌المللی» با اسکورت یک بالگرد در پایگاه نظامی خرب الجیر، واقع در نزدیکی شهر رمیلان در شمال‌شرقی استان حسکه، فرود آمد.

به گفته این منابع، این هواپیما حامل تجهیزات نظامی و لجستیکی برای تقویت پایگاه‌های ائتلاف در شمال و شرق سوریه بوده است. این اقدام بخشی از سلسله انتقالات و تقویت‌ نیروهای آمریکایی در این مناطق برای حمایت از حضور نظامی خود عنوان شده است.

یک روز پیش از این نیز، این نهاد ناظر بر تحولات سوریه، از ورود یک کاروان شامل حدود ۴۰ کامیون حامل تجهیزات نظامی و لجستیکی از گذرگاه مرزی الولید در مرز اقلیم کردستان عراق به سوریه خبر داده بود که مستقیماً به پایگاه آمریکا در خرب الجیر منتقل شدند.