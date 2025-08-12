۶ هزار پروژه راهسازی در محورهای کردستان در حال اجرا است

علی فتحی در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، با اشاره به اهمیت پروژه محور سنندج – مریوان، گفت: یکی از قطعات این محور که اجرای آن در اولویت اداره کل قرار دارد، با تکمیل خود می تواند حدود ۱۰ کیلومتر از طول مسیر مریوان را کوتاه کند.

او اظهار کرد: با وجود کمبود نقدینگی که تاکنون موجب طولانی شدن روند اجرا شده، برنامه ما این است که تا پایان امسال سه کیلومتر از مسیر را به بهره برداری برسانیم، چرا که این بخش علاوه بر بهسازی مسیر، موجب بهبود ترافیک عبوری و بهره مندی روستاهای مسیر خواهد شد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان افزود: با تزریق اعتبار و برگزاری مناقصات برنامه ریزی شده، امیدواریم کل ۱۱ کیلومتر این محور به بهره برداری برسد و همچنین راه اندازی سیستم تهویه و روشنایی که از سال ۱۴۰۰ در اولویت ایمنی مسیر بوده اما به دلیل کمبود منابع مالی اجرا نشده، در دستور کار قرار دارد.

فتحی ادامه داد: این پروژه با مبلغ قراردادی حدود ۲۷۰ میلیارد تومان تعریف شده و تاکنون ۱۲۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است؛ ضمن اینکه خرید پست های کمپکت، فونداسیون ها و سیستم توربین ها در حال انجام است و پیش بینی می کنیم ظرف ۱۲ ماه آینده حداقل بخشی از این سیستم به بهره برداری برسد.

او با اشاره به دیگر پروژه های مرتبط در ورودی مریوان، بیان کرد: چهارخطه کردن ورودی مریوان نیز که با حجم بالای ترافیک، به ویژه در ایام اربعین، مواجه است، اکنون در مرحله آسفالت ریزی قرار دارد و ظرف یک ماه آینده تکمیل و افتتاح خواهد شد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان یادآور شد: در مجموع، اداره کل در حال حاضر ۱۸ پروژه اجرایی با ارزشی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان در دست اجرا دارد؛ اگرچه از وضعیت موجود به دلیل محدودیت منابع مالی رضایت کامل نداریم، اما با پیگیری های استانی و ملی و تزریق اعتبارات، امیدواریم در سال های آتی شاهد پیشرفت چشمگیر این طرح ها باشیم.