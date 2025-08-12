۱۱ عضو داعش در عملیات ضدتروریسم عراق دستگیر شدند

به گزارش کردپرس، سازمان ضدتروریسم عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که در ادامه‌ی عملیات‌ها علیه بقایای گروه تروریستی داعش، نیروهای این دستگاه موفق به دستگیری ۱۱ عضو این گروه در مناطق مختلف کشور شده‌اند.

در این بیانیه آمده است که در یک عملیات، پنج عضو داعش در استان نینوا دستگیر شدند و بر اساس اطلاعات دقیق، چهار عضو دیگر نیز در مناطق مختلف استان کرکوک بازداشت گردیدند.

در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده که با همکاری اداره‌ی عملیات سازمان امنیت اقلیم کردستان، یک تروریست در استان سلیمانیه و یک تروریست دیگر نیز در استان صلاح‌الدین دستگیر شده‌اند.

همچنین، با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش عراق، هفت مخفیگاه داعش در استان نینوا تخریب شد. در عملیاتی دیگر نیز، سه مخفیگاه، سه تونل و یک غار که حاوی مواد منفجره‌ی آماده بود، منهدم گردید.

در چارچوب هماهنگی با اداره‌ی عملیات سازمان امنیت اقلیم کردستان، نیروهای ضدتروریسم موفق به انهدام ۱۳ مخفیگاه و تونل داعش در استان صلاح‌الدین و کشف مقادیر زیادی مهمات شدند. علاوه بر این، چندین ساختمان، چهار مخفیگاه و سه تونل نیز در استان کرکوک پاکسازی شد.