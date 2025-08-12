کشف ۹۶ کیلوگرم هروئین در مرز حکاری

به گزارش کردپرس، وزارت بازرگانی ترکیه اعلام کرد که یگانهای حفاظت گمرک در چهار عملیات در طول یک هفته گذشته، در گذرگاه مرزی اِسندرهِ حکاری ۹۶ کیلوگرم هروئین و در دو نقطه دیگر کشور ۱٬۲۷۹ کیلوگرم حشیش کشف کرده اند؛ در مجموع ۱٬۳۷۵ کیلوگرم مواد مخدر ضبط و متهمان بازداشت شدند.
بنا بر گزارش منتشر شده در آناتولی، در چارچوب «تحلیل ریسک مواد مخدر و عملیات هدفگذاری»، یگانهای حفاظت گمرک طی چهار عملیات در مرزها و بنادر، ضربه سنگینی به شبکههای قاچاق وارد کردند. در دو عملیات جداگانه در گذرگاه مرزی اِسندره در استان حکاری بهترتیب ۳۱ کیلوگرم و ۶۵ کیلوگرم هروئین کشف شد. همچنین در مرز قاپیکوله (ادیرنه) ۶۹۲ کیلوگرم حشیش و در بندر مرسین ۵۸۷ کیلوگرم حشیش بهدست آمد. بدینترتیب در یک هفته گذشته جمعاً ۱٬۲۷۹ کیلوگرم حشیش و ۹۶ کیلوگرم هروئین، معادل ۱٬۳۷۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر، ضبط شده است.
در اطلاعیهی وزارتخانه همچنین از بازداشت مسئولان پرونده و قاچاقچیان مواد خبر داده شده است. رسیدگی قضایی به پروندهها در دادسراهای ادیرنه، یوکسکاُوای حکاری و مرسین ادامه دارد.
