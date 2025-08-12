٣٦ مدرسه در مهاباد جهت بازسازی تخریب می شوند

به گزارش کردپرس،سلام ستوده در پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان مهاباد که با حضور مدیران کل آموزش و پرورش و تجهیز و نوسازی مدارس استان آذربایجان غربی برگزار شد، با اشاره به سفر اخیر مدیران استانی و رئیس سازمان نوسازی کشور به شهرستان، از اتخاذ تصمیمات مهمی برای تکمیل پروژه‌های آموزشی خبر داد.

ستوده همچنین از اختصاص ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات مدارس مهاباد خبر داد و گفت: این میزان اعتبارات می‌تواند به ارتقای کیفیت آموزش در این شهرستان کمک کند.

او افزود: عملیات آسفالت‌ریزی ۲۰ هزار مترمربع از محوطه مدارس توسط سازمان نوسازی و تجهیز مدارس در هفته آتی آغاز می شود شهرداری مهاباد نیز ۵ هزار مترمربع دیگر را آسفالت خواهد کرد.

محمد صادق امیر عشایری فرماندار مهاباد همدر این جلسه از همکاری پتروشیمی مهاباد برای ساخت یک مدرسه ۹ کلاسه دخترانه در جوار دانشکده علوم پزشکی و همکاری هلال احمر احداث می شود.

او همچنین از مهاباد به عنوان قطب آموزشی جنوب استان یاد کرد و گفت: از مدیران کل استانی انتظار داریم پیگیر احداث مجتمع های آموزشی ۳۲ کلاسه یکی در شمال و جنوب شهرستان پیگیری های لازم انجام گیرد.

علی اکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در این جلسه ضمن اشاره به سرانه فضای آموزشی کشور، گفت: در استان، یک مترمربع به ازای هر دانش‌آموز از آمار کشوری عقب هستیم و این آمار در مهاباد ۱ متر و ۲۴ سانتی‌متر کمتر از سرانه کشوری است.

او افزود: بایستی در استان ۸ هزار کلاس درس بسازیم و این امر جز با دخالت خیرین و همکاری و همیاری همگانی میسر نیست.