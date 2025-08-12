۲۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۳

سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به کرمانشاه

سرویس کرمانشاه _ معاون اجرایی رئیس‌جمهور در فرودگاه کرمانشاه عنوان کرد: این سفر کاری به منظور بررسی وضعیت تردد زائران از استان کرمانشاه و مرز خسروی و تسهیل‌گری در روند این سفر زیارتی انجام گرفته است.

به گزارش کردپرس، دکتر قائم‌پناه صبح سه‌شنبه در بدو ورود به کرمانشاه در تشریح هدف از سفر به این استان اظهار کرد: در این سفر کاری با همراهی وزیر کشور از مسیرهای تردد زائران اربعین و خدمات‌رسانی به آنان بازدید خواهیم کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت تسهیل سفر زائران اربعین گفت: در برنامه امروز از نزدیک وضعیت زیرساخت‌ها، مسیرهای تردد و خدمات رسانی را بررسی کنیم.

قائم‌پناه افزود: تلاش می کنیم اگر مانعی باشد، برطرف و با هم‌فکری و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، روند تردد زائران با سهولت بیشتری انجام شود.

