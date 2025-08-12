به گزارش کردپرس، دکتر قائم‌پناه صبح سه‌شنبه در بدو ورود به کرمانشاه در تشریح هدف از سفر به این استان اظهار کرد: در این سفر کاری با همراهی وزیر کشور از مسیرهای تردد زائران اربعین و خدمات‌رسانی به آنان بازدید خواهیم کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت تسهیل سفر زائران اربعین گفت: در برنامه امروز از نزدیک وضعیت زیرساخت‌ها، مسیرهای تردد و خدمات رسانی را بررسی کنیم.

قائم‌پناه افزود: تلاش می کنیم اگر مانعی باشد، برطرف و با هم‌فکری و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، روند تردد زائران با سهولت بیشتری انجام شود.