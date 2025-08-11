درخواست کردهای فیلی برای اختصاص کرسی در پارلمان اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، در حالی که دورەهای پیشین پارلمان کردستان ۱۱ کرسی و دورۀ ششم پارلمان کردستان ۵ کرسی را به اقلیتهای ترکمان و مسیحی اختصاص داده، یک گروه اصیل از جامعه کردی یعنی کردهای فیلی از این حق بیبهره ماندهاند. یک کارشناس فیلی میگوید: «جمعیت ما از مسیحیان و ترکمانها بیشتر است و نباید فداکاریهای ما نادیده گرفته شود.»
به نوشته رسانه «پنجره»، دکتر عیصام کاظم فیلی، کارشناس علوم سیاسی، بر ضرورت داشتن نمایندگی برای کردهای فیلی در پارلمان کردستان تأکید کرده و گفت: «کردهای فیلی باید در پارلمان اقلیم کردستان نمایندگی داشته باشند، این بخشی از فرآیند نمایندگی سیاسی است.»
وی یادآور شد که کردهای فیلی به عنوان بزرگترین بخش قربانیشده از کردها خارج از اقلیم، شایسته داشتن نمایندگی واقعی هستند.
او افزود: «این گروه از دهه ۴۰ تا ۷۰ قرن گذشته فداکاریهای بسیاری برای حمایت از جنبش کردی داشته، اما پس از سال ۲۰۰۳ هیچ سهمی از مناصب اجرایی دریافت نکرده و حتی در پارلمان اقلیم نیز نمایندهای ندارند.»
این در حالی است که کردهای فیلی در مجلس نمایندگان عراق، بر اساس سهمیه استان واسط، یک کرسی دارند.
این کارشناس علوم سیاسی معتقد است شمار و تأثیرگذاری کردهای فیلی در سطحی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت و گفت: «اغراق نمیکنم اگر بگویم امروز جمعیت کردهای فیلی از مسیحیان بیشتر و حتی با ترکمانها برابری یا برتری دارد، بنابراین باید آمادگی و نفوذ قابل توجهی در عرصه سیاسی داشته باشند.»
نظر شما