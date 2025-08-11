۱۴۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در کردستان کشف شد/پاداش ۲۵۰ میلیون تومانی برای گزارش دهندگان

به گزارش کرد پرس، محمدسعید سلطانی در نشست خبری با اشاره به کشف ۱۴۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان طی سال جاری، گفت: تعداد دستگاه های ماینر غیرمجاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو و نیم برابر افزایش یافته است؛ هر دستگاه ماینر به اندازه مصرف برق سه خانوار برق مصرف می کند و این موضوع فشار زیادی بر شبکه وارد می کند.

وی افزود: ما به شهروندان توصیه می کنیم در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت ماینرهای غیرمجاز، موارد را به سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند؛ برای کسانی که این گزارش ها را با حفظ نام و نشان ارسال کنند، پاداشی از یک تا ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان درباره مشکلات ناترازی برق، اظهار کرد: چند سالی است که با ناترازی در حوزه انرژی برق مواجهیم و امسال به دلیل کاهش بارش ها و خارج شدن یا کاهش ظرفیت نیروگاه های آبی، این مشکل تشدید شده، مدیریت مصرف مهم ترین راهکار برای جبران این کمبودها است و وزارت نیرو نیز تمهیداتی برای افزایش ظرفیت تولید در نظر گرفته است.

سلطانی همچنین درباره خاموشی ها، توضیح داد: خاموشی های ناخواسته و خارج از برنامه معمولاً در استان هایی که مصرف برق شان بیش از سهمیه تعیین شده است، رخ می دهد؛ خوشبختانه کردستان تاکنون کمتر از سهمیه خود مصرف داشته و خاموشی های آن به دلیل مشکلات سراسری است.

وی با اشاره به برخورد با مشترکان پرمصرف، ادامه داد: ما ۲۲ اکیپ ویژه در سطح استان داریم که با مشترکان پرمصرف و بد مصرف برخورد می کنند، ابتدا اخطار کتبی داده می شود و در صورت بی توجهی، برق آن ها قطع و حتی مغازه های پرمصرف پلمب خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان درباره همکاری ادارات استان نیز بیان کرد: در استان ۱۷۰ دستگاه مولد برق و دیزل ژنراتور وجود دارد که باید روزانه حداقل سه ساعت وارد مدار شوند تا بار شبکه کاهش یابد، اما برخی دستگاه ها همکاری لازم را ندارند.

سلطانی درباره سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر، یادآور شد: تاکنون بیش از ۱۲۰ سرمایه گذار بخش خصوصی برای راه اندازی نیروگاه های خورشیدی در استان مراجعه کرده اند و برق تولیدی این نیروگاه ها تا ۲۰ سال توسط شرکت برق خریداری خواهد شد.

وی از مردم خواست: با رعایت مدیریت مصرف و همکاری در گزارش تخلفات، به پایداری شبکه برق کمک کنند و تأکید کرد که سوء استفاده از برق برای استخراج رمز ارز بدون پرداخت هزینه، حق مردم نیست و با این موارد برخورد قانونی خواهد شد.