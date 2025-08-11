مردم از ترس زمین لرزه شب را در خیابان ها به صبح رساندند

به گزارش کردپرس، شامگاه یکشنبه ساعت ۱۹:۵۳ به وقت محلی، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶,۱ ریشتر شهرستان سیندیرگی در استان بالیک‌سیر را لرزاند. به گفته مقامات، این زمین‌لرزه موجب فرو ریختن یک ساختمان سه‌طبقه در مرکز شهر و وارد آمدن خسارت به ده‌ها ساختمان دیگر شد. علی یرلی کایا وزیر کشور ترکیه، اعلام کرد که بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیروهای ژاندارمری، پلیس، سازمان مقابله با حوادث غیر مترقبه (آفاد) و سایر نهادهای ذیربط وارد عمل شده و عملیات جست‌وجو، نجات و ارزیابی خسارت را آغاز کردند.

در جریان عملیات، چهار نفر از زیر آوار ساختمان فروریخته در مرکز شهر نجات یافتند، اما یک مرد ۸۱ ساله علی‌رغم نجات اولیه، بر اثر شدت جراحات جان باخت. یرلی کایا افزود که تاکنون در مجموع ۱۶ ساختمان در مرکز و روستاهای اطراف به‌طور کامل تخریب شده که ۹ مورد آن در روستای آلاچاتلی و ۶ مورد در روستای گؤلچوک قرار دارد. بخش عمده این ساختمان‌ها متروکه بوده و تنها ۴ ساختمان مسکونی در زمان زلزله دارای سکنه بودند که ساکنان آن‌ها بدون آسیب جدی نجات یافتند.

وزارت کشور اعلام کرد که ۵۰ تیم ارزیابی خسارت از سوی وزارت محیط زیست و شهرسازی به منطقه اعزام شده و ۳۰ تیم نیز مسئول برآورد زیان‌های مالی شده‌اند. همچنین ۲۰ میلیون لیر بودجه اضطراری برای رسیدگی فوری به نیازها به AFAD تخصیص یافته است. به گفته یرلیکایا، ۱۱۰۰ نیروی امداد و نجات، ۲۱۴ خودرو، ۱۱ سگ جست‌وجوگر و تیم‌هایی از هلال‌احمر، وزارت دفاع، سازمان جنگل‌داری و ده‌ها سازمان مردم‌نهاد در حال فعالیت هستند.

کمال مِمیش اوغلو وزیر بهداشت ترکیه، نیز از بستری شدن ۲۹ نفر و ترخیص ۱۹ مصدوم دیگر خبر داد و اعلام کرد که ۱۰ مصدوم همچنان در بیمارستان تحت درمان هستند که حال همگی رضایت‌بخش است. وی بر ضرورت آمادگی اجتماعی و ساخت‌وساز مقاوم در برابر زلزله تأکید کرد و گفت: «زلزله نمی‌کشد، بلکه ساختمان‌های بی‌کیفیت و آمادگی ناکافی قربانی می‌گیرند.»

بنا بر گزارش آفاد، تاکنون ۲۳۷ پس‌لرزه پس از زلزله اصلی ثبت شده که ۱۰ مورد آن بالای ۴ ریشتر بوده است. پروفسور حسن سوزبیر، زمین‌شناس، هشدار داد که داده‌های لرزه‌ای نشان می‌دهد علاوه بر گسل اصلی، گسل «گلنبه» که سال‌ها غیرفعال بود نیز تحریک شده و در حال فعالیت است.

تصاویر ثبت‌شده با پهپاد، ابعاد تخریب در مرکز شهر و روستاهای اطراف را نشان می‌دهد. مناره مسجد ۴۹ ساله روستای قزل گور نیز بر اثر زلزله فرو ریخته است. بسیاری از ساکنان مناطق آسیب‌دیده شب را به دلیل نگرانی از پس‌لرزه‌ها در فضاهای باز، ورزشگاه آتاتورک سیندیرگی یا پارک‌ها گذراندند.

مقامات تأکید کردند که ارزیابی‌های فنی و حقوقی در حال انجام است و پس از نمونه‌برداری از آوار و تکمیل بررسی‌های قضایی، عملیات جمع‌آوری آوار آغاز خواهد شد. همچنین انتقال و نصب کانتینرهای اسکان موقت از انبارهای آفاد در کوتاهیه به‌زودی انجام خواهد شد تا تأمین سرپناه برای آسیب‌دیدگان تا زمان احداث خانه‌های دائمی ادامه یابد.