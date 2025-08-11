به گزارش کردپرس، عباس کاظم عبید، نماینده عراق در نمایندگی گروه عربی در شورای امنیت سازمان ملل، در سخنانی طرح دولت اسرائیل برای تحکیم اشغالگری در نوار غزه را محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی خواند. وی تأکید کرد که این اقدامات موجب افزایش بیشتر تنش‌ها در منطقه خواهد شد.

عبید با اشاره به کشته شدن، گرسنگی و تحقیر مردم غیرنظامی در غزه، از جامعه جهانی خواست گام‌های عملی برای توقف تجاوزات علیه این منطقه بردارد. او همچنین گفت: «به عنوان گروه عربی از پایبندی قطر، مصر و آمریکا به میانجی‌گری در توافق آتش‌بس در غزه استقبال می‌کنیم.»

نماینده عراق همچنین خواستار صدور قطعنامه‌ای در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد شد که تضمین‌کننده پایبندی اسرائیل به آتش‌بس دائمی در غزه باشد.

وی در ادامه، تلاش‌ها برای آسیب رساندن به مسجد ابراهیمی و دیگر اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را محکوم کرد و با شدت، حملات اسرائیل علیه ساکنان اطراف مسجدالاقصی را نکوهش کرد.