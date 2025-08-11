مانور جنگنده های آمریکا در کردستان سوریه

به گزارش کردپرس، دیده بان حقوق بشر سوریه گزارش داد نیروهای ائتلاف بین‌المللی و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) شب گذشته رزمایش مشترک و فشرده‌ای را در پایگاه الشدادی در جنوب حسکه برگزار کردند که در آن جنگنده‌ها نیز حضور داشتند و منورهایی بر فراز منطقه شلیک شد.

این رزمایش با هدف ارتقای آمادگی رزمی و تقویت هماهنگی میان نیروهای هوایی و زمینی انجام شد و شامل شبیه‌سازی پیشرفته پشتیبانی هوایی از نیروهای زمینی و تمرین استفاده از فناوری‌های نوین نوری برای تسلط بر میدان نبرد در شب بود. این مانور چند روز پس از برگزاری تمرین مشابه در پایگاه قصرک در شمال حسکه انجام می‌شود که طی آن حمله به اهداف فرضی با استفاده از سلاح‌های سنگین تمرین شده بود.

پیش‌تر و در تاریخ ۶ اوت نیز، منابع دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش داده بودند که نیروهای آمریکایی و نیروهای دموکراتیک سوریه رزمایش مشترک دیگری را در پایگاه قصرک در شمال الحسکه برگزار کرده‌اند. این رزمایش بر حمله به اهداف فرضی با استفاده از سلاح‌های سنگین متمرکز بود و در راستای ارتقای آمادگی رزمی و افزایش هماهنگی میدانی میان دو طرف انجام شد.

اخیرا نیروهای آمریکا با وجود ترک برخی پایگاههای خود در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه، تحرکات نظمی گسترده ای در سه پایگاه یاقی مانده نیروهای آئتلاف در این مناطق انجام داده و روزانه گزارش هاغیی درباره انتقال نیرو و تجهیزات به این مناطق منتشر می شود.