اولین بازارچه عشایری در مرز مهران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، در این بازدید، فروشندگان و فعالان بازارچه از راهاندازی این مجموعه برای نخستینبار در مرز مهران ابراز رضایت کردند و آن را گامی مؤثر در رونق اقتصادی اربعین و ایجاد اشتغال برای مردم محلی دانستند.
بازارچه عشایری مرز مهران با همکاری ادارهکل امور عشایری ایلام راهاندازی شده و در آن تمامی محصولات مورد نیاز زائران بهعنوان سوغات، شامل صنایعدستی، فرآوردههای دامی و محصولات بومی منطقه، عرضه میشود.
به گفته مسئولان، تاکنون ۱۸۰ غرفه این بازارچه بهصورت رسمی مجوز فعالیت دریافت کردهاند و تعدادی نیز بهصورت غیررسمی مشغول به کار هستند. این اقدام علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی جدید، زمینه معرفی ظرفیتهای عشایر استان را به زائران اربعین فراهم کرده است.
