امنیت کامل در مرز مهران برقرار شده است

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سردار سیدصادق حسینی از تلاش‌های اصحاب رسانه و خبرنگاران که در انعکاس فرهنگ، ارزش‌ها و حماسه اربعین نقش ایفا می‌کنند، قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه، رسالت خبری و فرهنگی به بهترین نحو انجام شود.

فرمانده سپاه استان ایلام سپس به نقش سپاه در میزبانی از زائران کنگره عظیم اربعین اشاره کرد و اظهار داشت: در کنار سایر دستگاه‌ها و ستاد اربعین استان، تلاش کردیم شرایطی فراهم کنیم تا زائران با آرامش و معرفت از مرز مهران عبور کرده و به زیارت عتبات عالیات مشرف شوند.

سردار حسینی با بیان اینکه مرز مهران پذیرای بیش از ۶۰ درصد جمعیت میلیونی زائران است، تاکید کرد: این ظرفیت بزرگ توفیقی الهی است و سپاه با تنوع گسترده خدمات در حوزه‌های امنیت، فرهنگی، بهداشت، اسکان و حمل‌ونقل در خدمت زائران است.

وی از اجرای برنامه‌های متنوعی چون فضاسازی مسیرهای منتهی به مرز، نصب تصاویر شهدا، برگزاری سرود، تعزیه و نماز جماعت خبر داد و یادآور شد: تربیت نسل آینده و انتقال میراث گرانبهای شهیدان به زائران، محور اصلی فعالیت‌های فرهنگی ماست.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام به فعالیت‌های گسترده در فضای مجازی برای نشر فرهنگ عاشورایی و مقاومت اشاره کرد.

سردار حسینی خاطرنشان ساخت: حضور گسترده نیروهای سپاه و همکاری با سایر دستگاه‌ها، تضمین امنیت کامل منطقه و زائران را فراهم کرده است.

وی اضافه کرد: اقدامات گسترده‌ای شامل گشت‌های اطلاعاتی، استقرار تجهیزات پیشرفته مقابله با تهدیدات و کنترل مستمر مرز انجام می‌شود تا هیچ خللی در امنیت ایجاد نشود.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام درباره خدمات رفاهی بیان داشت: سپاه در تامین تغذیه، اسکان، پذیرایی و انتقال آب خنک و یخ برای زائران نقش اساسی دارد و با امکانات گسترده و موکب‌های فعال، خدمت‌رسانی شبانه‌روزی انجام می‌شود.

سردار حسینی از راه‌اندازی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی در پایانه مهران با حضور بیش از ۵۰ نفر کادر پزشکی و پرستاری خبر داد تا خدمات بهداشتی درمانی مطلوبی به زائران ارائه شود.

وی در بخش حمل‌ونقل نیز تاکید کرد: با هماهنگی کل سپاه، بیش از ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برای بازگرداندن زائران آماده شده و در صورت نیاز ناوگان بیشتری از سایر استان‌ها به منطقه اعزام خواهد شد تا هیچ زائری بدون وسیله نقلیه نماند.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از همراهی مردم و مسئولان استان، تصریح کرد: سپاه امیرالمؤمنین ایلام همواره در خط مقدم پاسداری از انقلاب و خدمت به مردم و زائران خواهد بود و امیدواریم رسانه‌ها این خدمات ارزنده را به بهترین شکل منعکس کنند.