به گزارش کردپرس روز یکشنبه، ۱۰ اوت ۲۰۲۵، شورش اسماعیل، وزیر پیشمرگه دولت اقلیم کردستان، در نشستی از استیو بیتنر، سرکنسول آمریکا، که به منظور معرفی جانشین خود به وزارتخانه مراجعه کرده بود، استقبال کرد. سرکنسول آمریکا در اقلیم کردستان اطمینان خاطر داد و به وزیر پیشمرگه گفت که حمایتهای واشنگتن از نیروهایشان ادامه خواهد داشت، این در حالی است که وزیر پیشمرگه خواستار افزایش این حمایتها شده است.
در این دیدار که با حضور سرتیپ ستاد بختیار محمد، دبیرکل وزارت پیشمرگه، و تعدادی از افسران ارشد برگزار شد، استیو بیتنر پایان مأموریت خود را اعلام کرد و گوندالن گرین را بهعنوان سرکنسول جدید آمریکا در اقلیم کردستان معرفی نمود.
وزیر پیشمرگه، نقش استیو بیتنر را بهصراحت ستود و اظهار داشت: "آقای بیتنر در طول مأموریت خود بهطور مداوم حامی و پشتیبان مردم کردستان و بهویژه وزارت پیشمرگه بوده است. او نقشی برجسته و مؤثر در پیشبرد فرآیند اصلاحات و تداوم روابط ایفا کرده است."
در همین حال، وزیر پیشمرگه از گوندالن گرین استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که او و همکاران نظامی آمریکا "حمایت و پشتیبانی ایالات متحده از نیروی پیشمرگه کردستان را بیشتر و گستردهتر کنند."
از سوی دیگر، استیو بیتنر از وزارت پیشمرگه تقدیر کرد و گفت: "خوشحالم که در این مدت با هم تلاش کردیم تا به موفقیت و پیشرفت اصلاحات برسیم. پیشمرگه نیرویی وطندوست است که از آرامش اقلیم کردستان، عراق، و منطقه محافظت میکند."
