دیدار نیچروان بارزانی با سرکنسول جدید و پیشین آمریکا در اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس عصر روز یکشنبه، نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، از گوندالن گرین، سرکنسول جدید آمریکا، و استیو بیتنر، سرکنسول پیشین آمریکا در اقلیم کردستان، استقبال کرد.

دفتر ریاست اقلیم کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار، که با هدف تبریک و خوشامدگویی به مناسبت آغاز به کار برگزار شد، نیچروان بارزانی از حمایت‌های همه‌جانبه سرکنسول آمریکا برای پیشبرد امور تشکر کرد. همچنین از نقش بیتنر در تقویت روابط کشورش با اقلیم کردستان قدردانی شد.

بیانیه افزود، رئیس اقلیم کردستان از همکاری و حمایت‌های آمریکا برای عراق و اقلیم کردستان در شرایط مختلف قدردانی کرد و بر تمایل اقلیم برای گسترش روابط و افزایش همکاری مشترک با آمریکا تأکید نمود.

بر اساس بیانیه، استیو بیتنر، سرکنسول پیشین آمریکا، از نیچروان بارزانی و نهادهای اقلیم کردستان به دلیل حمایت‌هایشان در پیشبرد امور تشکر کرد.

همچنین اشاره شد که گوندالن گرین، سرکنسول جدید آمریکا، بر تعهد کشورش به‌عنوان شریکی قابل اعتماد در روابط با اقلیم کردستان تأکید کرد و خواستار تداوم همکاری مشترک و افزایش آن شد.

سایت اختصاصی تلویزیون روداو نوشته است که روابط اربیل-بغداد، وضعیت عراق و اقلیم کردستان، و آخرین تحولات سوریه و منطقه نیز از موضوعات دیگر این دیدار بود، چنانچه در بیانیه دفتر ریاست اقلیم کردستان آمده است.