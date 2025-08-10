به گزارش کردپرس، به گزارش سازمان مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه ترکیه (آفاد)، زمینلرزه اصلی ساعت ۱۹:۵۳ به وقت محلی رخ داد و در پی آن سه پسلرزه بالای ۴ ریشتر و در مجموع ۲۰ پسلرزه ثبت شد. مقامات اعلام کردند که بیشترین لرزش در استانهای ازمیر، مانیسـا و استانبول احساس شده است.
بر اساس گزارشها، یک ساختمان روبهروی فرمانداری سیندیرگی به طور کامل فرو ریخته است. چهار نفر بلافاصله پس از حادثه نجات یافتند و ساعتی بعد فرد پنجم نیز توسط امدادگران از میان آوار بیرون آورده شد. احتمال حضور یک فرد دیگر زیر آوار وجود دارد و عملیات جستوجو ادامه دارد.
مِمیشاوغلو وزیر بهداشت ترکیه، از ادامه درمان چهار مجروح در بیمارستانها خبر داد و اعلام کرد که وضعیت آنها وخیم نیست. همچنین در روستای «قزلگور» مناره یک مسجد فرو ریخته و در روستای «گولجک» چند خانه و دیوار تخریب شده اما گزارشی از تلفات جانی ارائه نشده است.
آفاد ضمن هشدار به شهروندان برای خودداری از ورود به ساختمانهای آسیبدیده، از استقرار ۳۱۹ نیروی امداد و ۷۹ خودروی عملیاتی در منطقه خبر داد. «طرح ملی مقابله با بلایای ترکیه» فعال شده و نیروهای امدادی از استانهای همجوار به منطقه اعزام شدهاند.
مقامات ارشد دولت از جمله رجب طیب اردوغان رئیسجمهوری، مراد کوروم وزیر محیط زیست و عبدالقادر اورال اوغلو وزیر حملونقل، پیامهای همدردی فرستاده و از ادامه ارزیابی خسارات و وضعیت زیرساختها خبر دادند. به گفته وزیر حملونقل، تاکنون اختلالی در شبکههای ارتباطی و مسیرهای حملونقل گزارش نشده است.
در استانبول و چند شهر دیگر، برخی شهروندان به دلیل نگرانی از پسلرزهها شب را در پارکها، بوستانها و فضاهای باز گذراندند. اپراتورهای تلفن همراه نیز برای ساکنان مناطق زلزلهزده بستههای رایگان تماس، پیامک و اینترنت فعال کردند.
