وزارت برنامه‌ریزی عراق:

پیش‌بینی ۷۱۰ هزار میلیارد دینار درآمد عراق در پنج‌سال؛ نفت ۶۳۱ هزار میلیارد سهم دارد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزارت برنامه‌ریزی عراق اعلام کرد که عراق در برنامه توسعه پنج‌ساله (۲۰۲۴ تا ۲۰۲۸) حدود ۷۱۰ هزار میلیارد دینار درآمد کسب خواهد کرد و درآمدهای نفتی به حدود ۶۳۱ هزار میلیارد دینار و درآمدهای غیرنفتی به نزدیک ۷۹ هزار میلیارد دینار افزایش می‌یابد.

به گزارش کردپرس، وزارت برنامه‌ریزی عراق اعلام کرد مجموع درآمدهای پیش‌بینی‌شده در طول اجرای برنامه پنج‌ساله توسعه (۲۰۲۴-۲۰۲۸) به حدود ۷۱۰ هزار میلیارد دینار خواهد رسید که معادل تقریبی ۵۴۳ میلیارد دلار است.

عبدالزهرا هنداوی، سخنگوی رسمی این وزارتخانه، به خبرگزاری رسمی عراق گفت: بیشترین سهم این درآمدها از بخش نفت خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود درآمد نفتی به حدود ۶۳۱ هزار میلیارد دینار برسد، در حالی که درآمد غیرنفتی به نزدیک ۷۹ هزار میلیارد دینار افزایش خواهد یافت.

هنداوی توضیح داد: برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۴/۲۴ درصدی در طول این برنامه پنج ساله، بیش از ۲۴۱ هزار میلیارد دینار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است.

بر اساس این برنامه، بخش دولتی حدود ۱۵۷ هزار میلیارد دینار و بخش خصوصی ۸۴ هزار میلیارد دینار در سرمایه‌گذاری‌ها مشارکت خواهند داشت.

بیشترین سهم سرمایه‌گذاری‌ها به ترتیب به بخش نفت با ۲۷/۴ درصد، بخش مسکن با ۲۲/۵ درصد و بخش خدمات توسعه اجتماعی با ۲۰/۸ درصد اختصاص یافته است. همچنین بخش آب و برق با ۸/۶ درصد و بخش تولید با ۷/۸ درصد از مجموع سرمایه‌گذاری‌های برنامه توسعه را به خود اختصاص می‌دهند.

