برداشت ٦٥ هزار تن هلو در آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش کردپرس، محمد رضا اصغری افزود: حدود ٥ هزار و ۴۵۰ هکتار از باغات هلو در استان بارور و ۱۲۹ هکتار نیز غیر بارور هستند و عمده ارقام موجود در باغات استان شامل ارقامی مانند هلو زعفرانی، آلبرتا ،جی اچ هیل، حاج کاظمی و انواع هلوهای انجیری از نوع زعفرانی، عسلی هستند.

او با بیان اینکه هم اکنون کار برداشت ارقام زودرس هلو از باغات استان آغاز شده است، افزود: کار برداشت ارقام میان رس از هفته جاری تا اواخر مرداد ماه ادامه خواهد داشت و از اوایل شهریور ماه تا نیمه اول مهر ماه نیز ارقام دیررس این محصول برداشت خواهد شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی افزود: شهرستانهای ارومیه، میاندوآب، و مهاباد جزو شهرستان هایی هستند که بیشترین سطح زیر کشت باغات هلو را دارند.وی اضافه کرد: بیش از ۵۵ درصد سطح زیر کشت باغات هلو در شهرستان ارومیه واقع شده است.