روزانه ۴ میلیون لیتر فرآورده نفتی در کردستان توزیع می شود

به گزارش کرد پرس، جهانبخش نوکانی در حاشیه بازدید استاندار کردستان از نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۸ میلیون لیتر نفت گاز به این نیروگاه ارسال شده و در شرایط ناترازی انرژی، تأمین پایدار سوخت آن به خوبی انجام گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت استمرار تولید برق در فصل گرما، افزود: با توجه به افزایش دما و لزوم تأمین برق پایدار برای بخش خانگی و صنعتی استان، هماهنگی های لازم برای ارسال به موقع سوخت مایع به نیروگاه سنندج انجام شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان اظهار کرد: طی این مدت، با وجود گرمای بی سابقه و محدودیت های مقطعی در تأمین گاز طبیعی، سوخت مورد نیاز تمامی بخش های استان بدون وقفه تأمین و توزیع شده است.

نوکانی با اشاره به محدودیت تأمین گاز نیروگاه در سال گذشته و افزایش ۷۱ درصدی مصرف آن نسبت به مدت مشابه سال قبل، ادامه داد: تنها در سال ۱۴۰۳، بیش از ۳۵۴ میلیون لیتر نفت گاز در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج مصرف شده است.