کمپ نگهداری معتادان متجاهر در قروه ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار کردپرس، شب ها وسط بلوار چمباتمه زده اند و خماری می کشند. روزها هم در حاشیه های شهر می چرخند… تعدادی هم درست وسط پارک های شهر درازکش شده و بوی خماری شان تا آن سر شهر می پیچد. معتادان متجاهر؛ کسانی که اعتیادشان به مواد مخدر به حدی است که در اماکن عمومی و در معرض دید دیگران اقدام به مصرف مواد می کنند و این کار را بسیار آشکارا انجام می دهند.

این درست همان معضلی است که در شهرستان قروه وجود دارد و نه تنها باعث اعتراض شهروندان شده بلکه سال هاست بحث جدی در شورای مبارزه با مواد مخدر به این آسیب مرتبط می شود. آسیبی که این بار به راهکاری بنام احداث کمپ ماده ۱۶ (محل نگهداری معتادان متجاهر) رسیده است. کمپی که به گفته فرماندار اگر راه اندازی شود یکی از مهم ترین مشکلات شهرستان رفع خواهد شد.

«خلیل فعله گری» در همین زمینه در مصاحبه با خبرنگار کردپرس از راه انداری این کمپ بعد از پیگیریهای فراوان خبر داد. «یکی از مشکلات شهرستان نبود کمپ ماده ۱۶ برای نگهداری و ساماندهی معتادان متجاهر است که با پیگیریهای فراوان عملیات ساخت آن آغاز شده و تمام تلاش ما این است که ظرف یک سال به بهره برداری برسد».

او پیشرفت فیزیکی این پروژه را نزدیک به ۲۰ درصد دانست و به اینکه با ساخت این کمپ دومین شهرستان دارای کمپ ماده ۱۶ در استان خواهیم بود، اشاره کرد.

مطابق سخنان «فعله گری» مقداری از اعتبارات این پروژه از محل شورای اجتماعی نهاد ریاست جمهوری به همراه خیران و با پشتیبانی شهرداری تأمین شده است./