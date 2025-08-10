به گزارش کردپرس، شورای مدیریت استانی دم‌پارتی اعلام کرد که ژیان اورمانلی، شهردار سیلوپی، به دلیل رفتارهایی که مغایر با سیاست‌های حزبی و رویکرد مدیریت محلی این حزب بوده است، از دم‌پارتی اخراج شده است. در بیانیه شورا آمده است که اورمانلی در تاریخ ۲ جولای با درخواست اخراج قطعی به کمیته مرکزی انضباطی ارجاع داده شده و این کمیته در تاریخ ۶ آگوست ۲۰۲۵ تصمیم به اخراج وی گرفته است.

در این بیانیه تأکید شده که اورمانلی در طول دوران مسئولیت خود به اصول مدیریت جمعی پایبند نبوده و برخلاف ارزش‌ها و سیاست‌های حزب عمل کرده و با وجود تمامی هشدارها، رویکرد خود را تغییر نداده است.

شورای مدیریت محلی دم‌پارتی تصریح کرد که از روز نخست فعالیت، اورمانلی تمایل داشته خود را «تنها فرد صاحب اختیار» بداند و به مدل مدیریت جمعی مورد تأکید حزب پایبند نبوده است. در بخش دیگری از بیانیه آمده است:

«او رفتارهایی غیرمنطبق با اصول حزب و فاقد روش و ضوابط سازمانی در پیش گرفته است. بارها چه به‌صورت فردی و چه از طریق سازوکارهای حزبی با او گفت‌وگو شده، اما به جای پذیرش خطاها، همواره تلاش کرده عملکرد منفی خود را توجیه کند.»

شورا با یادآوری اینکه شهرداری سیلوپی یک دستاورد مشترک مردم است، اعلام کرد نباید اجازه داد این دستاورد تحت تأثیر جاه‌طلبی‌های فردی قرار گیرد.

در پایان بیانیه، شورای مدیریت محلی دم‌پارتی خواستار کناره‌گیری اورمانلی از سمت شهرداری شد و افزود:

«انتظار ما و مردم سیلوپی از ژیان اورمانلی روشن است؛ باید از جایگاه خود استعفا دهد. ما همچنان از اراده مردم و مدل ریاست مشترک مبتنی بر نمایندگی برابر دفاع خواهیم کرد.»